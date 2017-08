Cote d'Ivoire: Meeting de mobilisation du RDR - "Mobilisons-nous pour montrer que le RDR est grand"

La place Houphouët-Boigny de Guiglo a refusé du monde le samedi 12 août dernier. Les militants des quatre coins de la région ont effectué massivement le déplacement pour écouter la ministre Anne Désirée Ouloto.

De Toulepleu à Blolequin en passant par Taï et Guiglo, les républicains n'ont pas fait dans la dentelle. Ils ont bravé la forte chaleur qui sévissait et toutes les intempéries pour venir écouter l'Amazone du parti.

Par ce geste, ils ont démontré que le parti du Président Ouattara est capable de s'implanter et remporter du succès dans toutes les régions du pays. C'est pourquoi avant toute chose, Anne Désirée Ouloto a rendu hommage à ces braves militants. Elle a salué leur don de soi et abnégation pour l'expansion du RDR. Face à des militants engagés et mobilisés, la ministre n'est pas passée par quatre chemins pour livrer le message du parti.

« Camarades militants je salue cette mobilisation qui est une démonstration de force. Le RDR est un parti de challenge et nous n'avons pas peur de lutter. Rien ne peut freiner la marche du parti d'Alassane Ouattara. Je suis venue vous dire de vous mobiliser pour le 3ème congrès prévu les 09 et 10 septembre prochain. Ce congrès permettra au parti de prendre son destin en main. Il sera aussi le rendez-vous de la vérité et de la solidarité.

Alors, mobilisez-vous. Personne ne doit manquer un tel rendez-vous. Nous avons un grand parti et nous devons le démontrer. J'engage donc toutes les structures et toutes les représentations de notre parti à se mettre en ordre de bataille », a souligné Anne Désirée Ouloto. La première responsable du RDR dans le Cavally a prôné la paix et la réconciliation. Elle a expliqué le rôle joué par le chef de l'état dans la pacification du pays et révélé que c'est grâce aux actions de paix du président de la république que les exilés sont de retour en Côte d'Ivoire.

La ministre s'est par la suite insurgée contre les fauteurs de troubles qui veulent ruiner les efforts de paix et de développement du chef de l'Etat. « Alassane Ouattara mérite le soutien de tous. Ce grand homme d'Etat est une chance pour nous. Nous devons montrer à ceux qui veulent semer les troubles que notre leader et mentor a du monde derrière lui. On ne fait que parler de 2020 comme si le pays devait s'arrêter.

Pourquoi tant d'acharnement ? Le pays ne doit pas s'arrêter pour des élections. Le RDR doit être un parti fort qui doit avancer avec le RHDP. Alassane Ouattara compte sur vous tous pour la réussite de ce 3ème congrès » a-t-elle souligné. Ce gigantesque meeting qui a mobilisé des milliers de militants s'est achevé par la remise de 18 motos aux différents secrétaires de section de la région.

La ministre a demandé aux bénéficiaires de faire bon usage desdites motos. La balle est désormais dans le camp des secrétaires de section qui doivent sillonner les hameaux les plus reculés pour livrer le message du parti.

Anne Désirée Ouloto avait à ses côtes Ouattara Ouégnénéko, départemental de Guiglo, ainsi que plusieurs autres cadres RDR de la région.