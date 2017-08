Mali: Destructions des mausolées de Tombouctou - 2,7 millions d'euros de «réparations»

Lors de la quatrième réunion du comité du pilotage des programme et projet sur la gestion… Plus »

Mais le Fonds au profit des victimes a déjà souligné que le cas de Tombouctou s'avère particulièrement difficile, en raison de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Et ses responsables ont demandé aux juges de la CPI « au moins six mois » avant de pouvoir produire un plan provisoire.

Un total de 2,7 millions d'euros. C'est le montant de réparations fixé par la Cour, qui précise qu'il s'agit de « réparations individuelles, collectives et symboliques » pour la communauté de Tombouctou. C'est dans cette ville du nord du Mali, tombée sous le contrôle des groupes terroristes AQMI et Ansar Dine durant dix mois en 2012, que des monuments religieux classés au patrimoine mondial de l'Unesco avaient été détruits. « La destruction des bâtiments protégés a causé de la souffrance aux personnes à travers le Mali et la communauté internationale et la Cour estime M. Mahdi responsable pour les réparations de 2,7 millions d'euros », a déclaré le juge.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.