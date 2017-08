Congo-Kinshasa: Haut Katanga - Le VPM Ramazani Shadary en mission d'itinérance

Au bas de la passerelle, à l'aéroport de la Luano, à son arrivée, Emmanuel Ramazani Shadary a été accueilli par le Gouverneur intérimaire de la province de Haut Lomami, Célestin Pande, le président de l'assemblée provinciale et le comité provincial de sécurité, les forces vives de la province et les militants des partis de la Majorité Présidentielle etc.

A la lumière d'un des motifs de la descente du Vice-premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité, il appert, explicite la cellule de communication du VPM, que la présence de l'ancien numéro Un de la Police à Kinshasa, nommé Directeur des écoles de formation de la police nationale congolaise depuis, résulte du fait de ses nouvelles attributions.

Le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary effectue, depuis mercredi 16 août 2017, une mission officielle d'itinérance et d'administration du territoire dans la province de Haut Lomami, précisément à Lubumbashi, chef-lieu de cette province issue de l'ex-Katanga.

