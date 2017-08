Kenya: Pourquoi cette photo de la ministre Sicily Kariuki fait le buzz ?

Edith Omwami: « Les gardes du corps et les chauffeurs au Kenya sont les bêtes de fardeau éternellement déshumanisés, le genre à part ». Et elle ajoute dans un autre tweet: « Ceci est l'esclavage financé par l'argent publique ».

By Jean-Marie Ntahimpera on 17 août 2017 - Une photo de madame Sicily Kariuki, ministre kenyane de la Fonction Publique, de la Jeunesse, et du Genre fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit le garde du corps porter le sac à main de la ministre alors qu'ils se rendaient au Harambee House, la présidence, quelques instants avant que le président réélu Uhuru Kenyata anime une conférence de presse le 14 Août. Pour les uns, c'est un abus de pouvoir. Mais les autres considèrent que la photo n'aurait pas eu cette attention si la ministre était un homme. La photo a été prise par Hezron Njoroge, un photographe du journal The Star.

