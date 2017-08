Ile Maurice: Démographie - 3 000 citadins émigrent vers les villages

Maurice et São Tomé ont été primés lors du concours régional de photographie… Plus »

En 2013, le nombre d'inscrits sur la liste électorale était de 900 666, en 2014, ils étaient 936 975. Depuis, on observe une tendance baissière : 925 382 en 2015, 917 311 en 2016 et 913 295 cette année.

Le commissaire électoral a aussi souligné que le nombre d'inscrits sur la liste électorale a diminué de 2016 à 2017. «Cela s'explique par le fait que nous avons effectué un toilettage de l'ancien registre. On a relevé environ 8 825 décès. De plus, 29 000 électeurs ont changé d'adresse et 37 243 nouveaux électeurs se sont fait inscrire.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.