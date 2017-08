Cote d'Ivoire: 4ème édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent - 210 millions de F Cfa pour booster la création d'emplois et lutter contre le chômage

Une fiche d'identification et projet téléchargeable sur www.abidjan.district.ci devra être renseignée et déposée au rez-de-chaussée de l'immeuble Signal, au Plateau.

L'ensemble des lauréats nous donnent satisfaction dans la conduite de leurs projets, parce que l'objectif visé, c'est de permettre à ces jeunes gens de créer des emplois. Nous avons aidé une centaine de jeunes à s'installer et à créer plus de 500 emplois. En ce qui concerne les conditions de participation à l'édition 2017 du Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le vice-gouverneur Yéo Klotioloma a indiqué que les détenteurs de projets viables doivent être âgés de 40 ans au plus, être Ivoirien et résider dans l'une des 13 communes du District d'Abidjan.

Dans ses explications, Yéo Klotioloma a annoncé que l'édition 2017 est placée sous le sceau de l'innovation, en vue d'inculquer au sein de la jeunesse, la culture entrepreneuriale et lutter contre le chômage des jeunes : « Il y a un ensemble d'améliorations que nous comptons apporter. Nous serons désormais plus regardants sur la personnalité des porteurs de projets. Après trois éditions, nous sommes à 85% de réalisation de tous les projets dans tous les secteurs d'activités.

L'édition 2017 du Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est dotée d'une enveloppe de 200 millions de FCFA, allant de 1 à 5 millions de FCFA à repartir entre 40 lauréats. En plus, le gouverneur du District d'Abidjan, le ministre Robert Beugré Mambé a prévu une autre enveloppe de 10 millions de FCFA pour récompenser annuellement le lauréat du super prix et des prix d'encouragement d'un montant de 2, 5 millions de FCFA à deux autres entrepreneurs émergents.

