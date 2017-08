Ile Maurice: Meurtre de Lara Rijs - Le pays, «death destination» pour les internautes étrangers

Des commentaires fusent sur Facebook. Principalement sur les pages de la presse sud-africaine. Des internautes étrangers digèrent mal le meurtre de Lara Rijs, égorgée et violée alors qu'elle se trouvait à son domicile, à Péreybère, le lundi 14 août.

«Mauritius on it's way to becoming a murder capital I see. RIP my lady», affirme ainsi un Facebookeur sur la page de Times Live. Il réagissait à un article publié par le journal, qui évoquait l'arrestation du vigile Sahib Meerhossen. à hier, ce dernier niait toujours les faits qui lui sont reprochés. Il affirme qu'il a seulement «déposé» la jeune femme sur son lit, d'où les traces de sang décelées sur ses vêtements.

D'autres internautes frappent encore plus fort. Certains parlant même de xénophobie, en faisant référence à d'autres meurtres commis à Maurice et dont les victimes sont des étrangères. «My white south Africans friends please stay at home, visit palace of the lost city, Kruger national park or something. We love you and we don't wanna see you lose your life's in other foreigner nation», écrit une internaute. Dans un énième commentaire, un autre Facebookeur estime, lui, que Maurice n'est plus une destination pour les vacances mais une «death destination».

D'autres, cependant, donnent la réplique à ceux qui ne sont pas avares de critiques à l'encontre de notre pays. S'attardant sur la rapidité avec laquelle la police mauricienne a pu mettre la main sur un suspect, tout en rappelant qu'en Afrique du Sud, le taux de criminalité est beaucoup plus élevé.

Des amis de Lara Rijs ont, eux aussi, souhaité réagir. Une amie de classe raconte : «I went to school with Lara, she was in my school year. This news is absolutely saddening, but your nasty comments are even more so disgusting. Respect the mourning of this person, regardless of the race».

Quant aux parents de la victime, à l'heure où nous mettions sous presse, hier soir, nous apprenions qu'ils avaient déjà débarqué à Maurice. Le seul proche qui s'est exprimé dans le sillage de cette affaire est l'oncle de Lara Rijs. Il a déclaré : «We are devastated»...