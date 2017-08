Mali: Hydraulique - Evaluation de la gestion intégrée des ressources en eau du Mali

Quant à la représentante du partenaire au développement, l'Ambassadeur de Suède, a indiqué que dans le cadre du programme du PCA-GIRE, il y a des volets importants, notamment l'adaptation et le fonctionnement du cadre de la GIRE. Selon elle, la prise en compte du genre reste une priorité pour la Suède pour promouvoir l'égalité entre homme et femme.

Des orientations et recommandations pertinentes s'imposent pour l'atteinte des objectifs du programme conjoint. Lesquels sont: la gestion durable des ressources en Eau et l'épanouissement des populations riveraines du fleuve Niger.

Après deux ans de mise en œuvre des activités du programme GIRE, la rencontre avait pour objet de faire l'examen du bilan technique et financier du premier semestre de l'année 2017. L'examen du plan de travail annuel et du budget 2017 révisés.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.