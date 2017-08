Dans l'avant dernière vidéo, Ne Muanda Nsemi avait promis de récupérer tous ses biens confisqués par l'Etat congolais le lundi 7 août 2017. Cette attaque avait fait 19 morts, 7 autres personnes blessées et 37 assaillants capturés. La Police nationale congolaise avait accusé le mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK) d'avoir tenté de fomenter un coup d'Etat, lors de la manifestation réprimée le lundi 7 août dernier, rappelle une consœur. Selon le Colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la Police Nationale Congolaise, les adeptes de Bundu Dia Kongo avaient pour mission d'attaquer simultanément le quartier Binza/Pigeon, dans la commune de Ngaliema, l'aéroport international de N'djili et la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) où ils prévoyaient de faire une déclaration.

Nous appelons également les forces de sécurité à avoir une réponse proportionnée et respectueuse des droits de l'hommes», a soutenu la Porte-parole de la Monusco Fabienne Pompey. Il faut signaler que cet événement des BDK devrait intervenir un jour après le 20 août, date à laquelle le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au Changement aile Félix-Lumbi avait prévu de reprendre avec les actions de rue afin de déboucher par un meeting grand format le dimanche 3 septembre.

La Mission des Nations Unies au Congo-Kinshasa a, au cours de sa conférence de presse d'hier, mercredi 16 aout 2017, été amenée à réagir à ce énième appel fait par le Chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo -BDK-. «Nous avons vu la vidéo de cet appel à des nouvelles actions. Le fait est que la sécurité à Kinshasa ne relève pas de la MONUSCO mais des forces sécuritaires. La violence ne fait pas évoluer la cause de la démocratie et de la paix.

