Congo-Kinshasa: Grève des Professeurs de l'ESU - Steve Mbikayi anticipe, la balle est dans le camp de Pierre Kangudia !

En ce qui concerne les points qui concernent singulièrement le Ministère de l'ESU, Steve Mbikayi, dans sa façon de voir les choses, a déjà mis en place une commission composée non seulement des corps académiques, administratifs et scientifiques, mais aussi des experts de son cabinet qui travaillent sur la question relative à l'application de la loi cadre de l'Enseignement tel que promulgué par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange.

Le 15 juillet, soit deux jours après, Steve Mbikayi a conduit la délégation des syndicats des professeurs auprès de Pierre Kangundia, Ministre d'Etat en charge du budget. Déjà à ce niveau, le Ministre Mbikayi avait montré sa bonne foi de régler ce problème le plus rapidement possible. A ce jour, il ne serait donc pas exagéré de dire que la balle est dans le camp du Ministre de budget en ce qui concerne notamment, l'amélioration des salaires des professeurs.

Dans leurs conclusions, les professeurs de l'UNIKIN disent n'avoir enregistré aucune réponse positive de la part du gouvernement. Il faut dire que le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire avait, dans sa politique d'anticipation, entamé des pourparlers avec tous les syndicats des Professeurs des Universités de la République Démocratique du Congo. L'objectif pour Steve Mbikayi était de voir dans quelle mesure trouver des solutions adéquates et éviter la grève.

