Congo-Kinshasa: Personnalités listées et accusées - La nouvelle démarche de Luzolo soulève des vagues !

*Le Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme monte pour la énième fois sur ses grands chevaux et donne l'alerte. Le Professeur Luzolo Bambi Lessa, c'est de lui qu'il s'agit, a saisi le Procureur Général de la République contre un présumé groupe de pilleurs de la RD Congo. Dans une correspondance datée du 04 août, Luzolo Bambi fait état d'une liste reprenant des auteurs supposés de malversations financières, de détournements des deniers publics, de corruption, de fraude fiscale et douanière...

Décor

Depuis la publication, par voie de presse, de ladite lettre du Conseiller spécial du Chef de l'Etat, l'affaire fait grand bruit et est commentée dans tous les sens. Normal puisqu'il s'agit de la présomption de détournement de l'argent public. Normal aussi que Luzolo Bambi s'acquitte de la délicate mission que lui a confiée le Chef de l'Etat. Notamment, celle de faire gagner à ce dernier et au pays tout entier, le difficile challenge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Toutefois, nombre de juristes contactés expriment quelques inquiétudes. A savoir qu'ici comme ailleurs, une enquête- puisque c'en est une- de ce genre requiert un maximum de discrétion. La réussite de la démarche étant à ce prix. Car, lorsqu'une affaire s'ébruite, affirment ces spécialistes de droit, les conditions de l'obstruction à l'enquête sont réunies.

"C'est comme si vous prévenez un présumé détourneur que vous allez le poursuivre. C'est même la meilleure manière de lui permettre, s'il en est capable, de brouiller les pistes. En tout cas, d'obstruer cette enquête. En l'occurrence, pas sûr que le fait d'avoir alerté- y compris les personnalités ciblées- soit la démarche la mieux indiquée pour atteindre les résultats escomptés. Bien au contraire, il y a un gros risque de voir ceux sur qui pèseraient les présomptions de corruption prendre le devant, en faisant éventuellement disparaître certains documents", font-ils remarquer.

Car, ces pilleurs supposés de la République, pêle-mêle, seraient des hauts fonctionnaires de l'Etat, des mandataires publics, opérateurs économiques nationaux et étrangers, banquiers... selon, en tout cas, la sonnette d'alarme que le Conseiller spécial du Chef de l'Etat donne de ce beau monde. Autant de personnalités bien placées qui ont les moyens de torpiller la démarche judiciaire. Le champ judiciaire, à l'échelle internationale, est plein d'exemples des dossiers où la discrétion est de rigueur. C'est notamment, le cas de l'affaire de la corruption à la FIFA, qui a coûté son fauteuil à Sepp Blatter, mais pas seulement. La chronique renseigne que c'est lorsque cette enquête rondement menée à l'abri des caméras et des micros, qu'on peut aboutir de bons résultats.

Prédiction difficile

Difficile donc de prédire quelle suite la justice donnera à la dénonciation du Conseiller Spécial Luzolo Bambi Lessa, estiment d'aucuns. Ici, aussi, le mot dénonciation est techniquement plus adéquat que le concept dossier judiciaire. Car, seul, l'Office du Parquet ou une juridiction de justice est à même d'ouvrir un dossier judiciaire, renseignent-on. Même pas l'Officier de Police Judiciaire qui, lui, établit les procès-verbaux à transmettre à l'Officier du ministère public, pour disposition.

Selon des sources croisées, la lettre de dénonciation réceptionnée au Parquet général de la République, le vendredi 4 août a été "acheminée" à qui de droit, c'est-à-dire, au Procureur général de la Gombe, dès le lundi 7 août. Les personnalités soupçonnées étant justiciables devant la Cour d'Appel. Et, dans le cas d'espèce, le rôle du PGR se limite à la transmission soit au Parquet général, soit au Commissariat général pour enquête.

En un mot comme en mille, la justice, plus particulièrement dans sa partie enquête et instruction préjuridictionnelle, ne s'accommode guère de la publicité. Surtout lorsqu'il s'agit de dossiers sensibles comme c'est le cas avec la dénonciation dont question.

On rappelle qu'en 2015, Luzolo Bambi avait entrepris la même démarche, avec un succès mitigé, car certains mandataires publics qu'il avait épinglés dans les mêmes conditions n'avaient pas été inquiétés. Serait-ce là aussi la cause de la forte publicité ayant entouré cette croisade?