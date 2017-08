Congo-Kinshasa: Sur financement de Profit-Congo / Conférences budgétaires 2018 - La Société civile embarquée

Les Représentants des organisations de la société civile, les unités de gestion budgétaire de tous les services émargeant dans la loi de finances de l'année, les Cadres et Agents des Ministères du Budget et du Plan participent, depuis hier, mercredi 16 août, aux conférences budgétaires de l'exercice 2018, organisées par le Ministère du Budget, en collaboration avec le Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF) sur financement du Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques, Profit-Congo. Pendant 10 jours, soit du 16 au 26 août, les participants à ces travaux vont analyser et examiner, en recettes comme en dépenses, les grandes lignes des actions prioritaires des services. Ces assises se déroulent à la Direction de Préparation et de Suivi du Budget (DPSB), et au Pullman Hôtel, à la Gombe.

Dans son speech, Pierre Kangudia, Ministre d'Etat en charge du Budget, a salué la mise en place de trois commissions pour l'élaboration du budget 2018, à savoir : la commission chargée des dépenses, des recettes ainsi que la commission présidence.

Reconnaissant la situation difficile que traverse la RD. Congo actuellement, il a salué l'assistance de la Banque Mondiale à travers le Coref pour la bonne tenue de ces conférences. Ce, avant d'ajouter que le travail qu'il vient de faire à travers la visite matinale des différents sites où se déroulent ces travaux, c'est celui de la sensibilisation, du recadrage en vue d'un bon déroulement mais, aussi, la sensibilisation en ce qui concerne, particulièrement, la commission chargée de l'élaboration des prévisions des recettes. «Nous avons fait voter le projet de budget 2017 au mois de juin dernier et là, il a eu un impact sur le déroulé normal du calendrier pour les prévisions de l'exercice 2018 », a-t-il souligné. A chaque commission instaurée, Pierre Kangudia a donné un message particulier.

Pour la commission chargée des dépenses, il a indiqué que pour qu'un pays soit à la hauteur des attentes de la population, il faut disposer des moyens nécessaires sans lesquels tous ce que le pays fera ne servira à rien. Pour lui, il est important de créer les richesses, avoir le pouvoir et le distribuer.

D'où, il a exhorté les participants à ne pas prendre la responsabilité d'aller au-delà de ce qui est possible et à s'investir totalement afin que les travaux prennent fin dans le délai convenu.

A la commission chargée des recettes, il a lancé un appel à plus de travail et de persévérance et à ne pas penser que l'échec d'aujourd'hui sera celui de demain.

«J'invite les participants à rechercher la solution par tous les moyens», a-t-il déclaré.

Objectifs

Les présentes conférences budgétaires ont pour objectifs de recueillir les informations relatives à la capacité contributive des services ainsi que leurs besoins spécifiques, lesquels devraient permettre de définir le niveau du budget préfiguré de l'exercice 2018.

Résultats attendus

L'approche participative au processus budgétaire sera assurée et les éléments des discussions (niveau d'exécution du budget, actions nouvelles et politiques sous-jacentes, gap et sources de financement, allocation rationnelle et efficience éventuelles) déterminés ; la Programmation Budgétaire des Actions du Gouvernement (PBAG) est vérifiée et son reflet dans la loi des finances de l'exercice 2018 est assuré ; un état des lieux des mesures fiscales de l'exercice 2017 est effectué et l'impact pour le reste de l'année est mesuré ; les nouvelles mesures de 2018 avec leur impact ainsi que les voies et moyens de leur mise en œuvre sont intégrées dans le Budget 2018; les actes générateurs des recettes seront répertoriées, intégrés et activés dans le budget 2018 ; les nouvelles pistes susceptibles d'élargir l'assiette fiscale seront identifiées ; les besoins réels de fonctionnement des services susceptibles d'être budgétisés seront appréhendés ;

Les financements extérieurs promis et obtenus vont être identifiés avec les services, la manière de les budgétiser est précisée et la contrepartie gouvernementale déterminée.

Christine Ngalula