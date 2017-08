Congo-Kinshasa: UDECO - Masangu jette l'éponge

Sur fond de méfiance poussée à l'extrême dans une formation politique où régnaient l'absence de cohésion interne et la confrontation de petits clans alimentée par de fortes divergences de vues, l'Union pour le Développement du Congo, parti cher à Banza Mukalay Sungu, vient d'enregistrer depuis hier soir, un séisme de forte magnitude.

A la base, la démission de son président, en la personne de Jean-Claude Masangu.

Il l'a fait savoir à l'opinion nationale et internationale, hier mercredi 16 août 2017, à travers un communiqué dont une copie est parvenue au Phare.

Bien que de nombreux observateurs aient émis des réserves sur avenir radieux de cette formation politique, avec le départ Jean-Claude Masangu, l'on croit que l'incertitude se dessine déjà l'on ignore de quoi demain sera fait.

Car, pour certains analystes parfum des secrets de dieux, l'homme qui a repris les rênes de parti allié à la Majorité présidentielle, au moment où la barque ballotée par de fortes vagues au lendemain de la inattendue de son fondateur, était venu apporter un souffle nouveau.

Au lendemain de l'intronisation avec tambour et trompettes Jean-Claude Masangu, l'UDECO, on le sait, avait repris du poil de bête, affichant ses nouvelles ambitions, notamment se hisser dans cercle des partis de la Majorité ayant pignon sur rue, davantage des postes au sein de futures institutions républicaines l'issue du prochain cycle électoral.

Mieux, pour le géniteur du congolais, il ne suffisait pas de faire le figurant sur la politique, mais d'insuffler son expertise dans tous les secteurs de vie nationale et de laisser ses marques. Ces ambitions légitimes, la démission de Jean-Claude Masangu, se sont évanouies comme une de chagrin.

Voici en substance, la teneur de ce communiqué.

J.R.T.

Camarades,

Suite au décès de Banza Mukalay Nsungu survenu le 14 mai 2016,

Autorité Morale et Président du parti politique l'Union pour Développement du Congo (UDCO), et suite à la demande insistante membres fondateurs et autres hautes instances dirigeantes du parti,

j'avais accepté d'honorer la mémoire de l'illustre disparu acceptant la présidence de l'UDCO. Une fois investi selon les et le règlement intérieur qui régissent l'UDCO, ma vision ainsi que ma rigueur de gestion et mon plan de restructuration et modernisation du Parti n'ont pas rencontré l'assentiment de hauts cadres ambitieux à la recherche de postes. Par conséquent, a créé un climat malsain entretenu et soutenu qui vient d'aboutir une scission du Parti, chose qui pour moi n'est pas acceptable.

Ainsi, afin de mettre définitivement fin aux divisions ainsi qu' déchirements internes entre Camarades et de faciliter réconciliation sincère et durable entre les différentes factions aussi et surtout de sauvegarder l'unité du Parti, j'ai décidé pour raisons d'honneur et de dignité de vous présenter ma démission à de ce jour et de retrouver ma liberté.

Par ailleurs, je garde estime sincère à tous ceux qui veulent pérenniser l'œuvre de feu avec qui j'avais des relations particulières depuis de années. Je les encourage et leur souhaite tous mes vœux de réussite.