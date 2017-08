Congo-Kinshasa: A point nommé!

La question est de savoir, si c'est la première du genre de ce grand pays, aux dimensions continentales. Certes, oui, pour le Gouvernement Bruno Tshibala. Si l'adage : «Autres temps, autres mœurs », peut mieux trouver son explication, en ce que si les opérations antérieures menées n'avaient abouti à des résultats escomptés et, pis, elles s'étaient soldées par des pratiques éhontées des personnes censées veiller au contrôle de conformité des prix, il reste que l'on suive ou que l'on procède à un marquage à la culotte, pour voir jusqu'où iraient les hommes de Kapika. Ils doivent faire face à d'autres pratiques sournoises des opérateurs économiques et autres marchands véreux qui, pour tromper la vigilance des contrôleurs, vont afficher des prix fantaisistes au passage des inspecteurs.

En effet, au-delà des efforts fournis par la Banque Centrale du Congo (BCC), à travers les opérations d'adjudications, plus d'un congolais s'est félicité de voir la monnaie nationale progressivement prendre du poil de la bête face au roi dollar, même si cela peut l'être seulement d'un petit cran. La conséquence attendue pourtant n'a pas suivie. C'est la raison des inspecteurs sur terrain. Les hommes dépêchés, explique le ministre, sont à la fois chevronnés et mieux outillés. Ils sont déployés à travers tout le pays. D'ailleurs, le ministre, lui-même, a soutenu pouvoir descendre dans le Haut-Katanga, pour lancer cette opération.

Les congolais, en général, et les kinois, en particulier, ne savent s'expliquer le comportement des prix des biens et services sur le marché. Quand le Franc Congolais perd de sa valeur face au roi dollar, les vendeurs se frottent les mains, parce qu'il y a opportunité pour eux de réaliser des bénéfices exorbitants, par rapport au coût d'achat de leurs produits. Quand l'inverse se produit, les prix stagnent, curieusement, que de suivre la même courbe.

