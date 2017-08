Tunisie: Al Moubadara annonce sa participation

On ne peut faire que des estimations. Personne n'est en mesure de livrer des chiffres exacts. Les Tunisiens ayant… Plus »

Concernant les mesures annoncées par le président de la République à l'occasion de la fête nationale de la Femme (13 août), le parti propose d'élargir la composition de la commission des libertés individuelles et de l'égalité à d'autres sensibilités politiques et idéologiques de manière à mieux représenter la diversité de la société tunisienne.

Le parti appelle, à cette occasion, toutes ses structures régionales et locales à préparer des listes ouvertes aux coalitions avec les composantes de la famille destourienne, la société civile et les indépendants qui partagent les mêmes principes et valeurs.

Dans une déclaration à l'issue de la réunion de son bureau national, le parti souligne la nécessité de poursuivre les concertations pour la mise en œuvre des choix et orientations contenus dans le Document de Carthage et de mobiliser les efforts pour la concrétisation des réformes programmées.

