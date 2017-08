Togo: Tikpi Atchadam du PNP accuse - "Awa Nana veut écrire une nouvelle Constitution taillée sur mesure pour Faure"

Deux revendications sous-tendent les marches synchronisées du PNP (Parti Nationaliste Panafricain) du samedi 19 Août prochain à travers le Togo et dans d'autres pays où résident les Togolais. Il s'agit d'un retour à la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora.

Evoquant les tenants et les aboutissants de cette manifestation, ce jour chez nos confrères de Victoire Fm, le président de cette formation politique, Tikpi Atchadam, trouve dans un premier temps que "la tournée de la Commission de réflexion sur les réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles, c'est une supercherie" car rien ne juge cette perte de temps et d'argent. " Les Togolais veulent ce que les Ghanéens ont, ce que les Béninois ont... ils veulent se soigner au Togo, ils ne veulent plus des salles de classe à plus de 70 personnes...", c'est simplement d'après lui ce que veulent les Togolais. Et en opposition à ceux qui souhaitent retourner à un dialogue pour opérer les réformes, le président du PNP dit "ne pas être d'avis avec Me Agboyibo", car dit-il, "encore un dialogue moi je n'y crois pas".

Dans la même vaine, il a fait comprendre que "le PNP ne parle pas de réformes. C'est dépassé de parler de réformes parce que le pouvoir parle de compteur à zéro". Et pourquoi ? M. Atchadam voit dans la démarche de la commission Awa Nana, une volonté "d'écrire une nouvelle constitution, donc une 5ème République. Seulement que cette constitution est taillée sur mesure. C'est pour Faure qu'on veut écrire cette constitution".

Pour ce qui concerne le vote de la diaspora, il ne conçoit pas le fait que "la Constitution le reconnaisse, le code électoral le confirme mais que les autorités ne mettent pas les moyens". Et donc, " ne pas avoir un droit de vote étant de la diaspora, revient à devenir un apatride" et c'est une injustice faite à ces Togolais de l'extérieur qui d'après lui "sont plus nombreux que ceux de l'interieur". En tout cas d'après le PNP, "le vote de la diaspora est la voie royale pour aller à l'alternance au Togo".

Quant à ses relations ou mieux encore de son parti avec le CAP 2015, Tikpi Atchadam a indiqué, "nous ne sommes pas en rapport scellé. nous n'avons aucun rapport" et quant au supposé appel du Groupe des 6 à manifester avec le PNP, il a déclaré "ne pas avoir cette information". "Nous n'avons aucun contact avec le Groupe des 6", a-t-il fait comprendre.