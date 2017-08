Tunisie: Le pays s'engage mais...

On ne peut faire que des estimations. Personne n'est en mesure de livrer des chiffres exacts. Les Tunisiens ayant… Plus »

«Il s'agit également de trouver des solutions efficaces au problème du manque de ressources hydriques, l'érosion, la désertification et autres problèmes dus aux changements climatiques et qui affectent plusieurs secteurs comme l'agriculture, le tourisme ou la santé», a-t-il dit.

«Un autre événement national sur la même thématique sera organisé en septembre prochain et réunira la société civile et les responsables politiques en plus de l'organisation, en octobre prochain, de la deuxième édition du concours national du plaidoyer «Parlons climat»», a ajouté Emna Fourati.

Selon Emna Fourati, coordinatrice département environnement et climat à RAJ Tunisie, la réunion organisée par le réseau vise à préparer la société civile et les jeunes à la participation à la COP 23.

