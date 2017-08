Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Le gouverneur Kazembe demande à la CENI de mettre fin à la confusion

A Son Excellence Monsieur le Présiodent de la à Kinshasa/Gombe

Excellence,

Concerne : Requête en annulation de l'organisation de l'élection Gouverneur et Vice-Gouverneur dans la province du Haut-Katanga

Par la présente, j'ai l'honneur de vous saisir et de vous exhorter annuler l'organisation de l'élection de Gouverneur dans la Province Haut-Katanga sachant qu'il n'y a pas vacance.

En effet, je m'adresse à vous en tant que Président d'une prestigieuse d'appui à la démocratie dans notre pays, dotée d' vraie indépendance à l'égard des autres institutions de la République,

afin d'assurer la régularité de l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes en toute neutralité et impartialité vue de la continuation de l'Etat de droit.

Faillir à cette mission, c'est contribuer à l' institutionnelle susceptible d'amener le chaos dans notre pays. Là, les conséquences de l'injustice que vous aurez occasionnée cautionnée retomberont sur vous, au jour du Seigneur.

Je m'adresse également à vous en tant qu'homme de Dieu et choisi parmi les personnalités indépendantes reconnues pour compétence, intégrité morale, probité, honnêteté intellectuelle approuvée comme tel par la Représentation nationale de notre pays.

C'est tout à votre honneur, quitte à ne pas démériter ou trahir confiance de tout un peuple.

J'ai l'honneur de saisir votre prestigieuse institution en avec les articles 29, 30 et 31 de la loi organique n°10/013 du juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Electorale Nationale Indépendante (CENI) qui dit :

Article 19 : «La CENI peut se saisir de toutes questions relevant sa compétence et en délibérer. Elle peut être saisie de violation des dispositions législatives et réglementaires les élections et/ou un referendum par les politico-administratives, les partis politiques en compétition, candidats, les électeurs, les observateurs et les témoins. elle saisie en la personne de son Président ou de son délégué. Dans ce cas,

la requête est formulée par écrit, datée et signée par une ayant qualité à agir. Elle doit, sous peine d'irrécevabilité, éclairement et avec précision les griefs articulés.

Article 30 : La CENI peut, sur une question bien déterminée, toute personne dont elle juge l'avis utile à l'accomplissement de mission.

Article 31 : Dans l'accomplissement de sa mission, la CENI a accès médias publics et peut recourir à toutes les sources d'informations.

Les cadres de l'administration centrale et les politico-administratif des provinces et des entités décentralisées sont tenus de lui fournir tous les renseignements et lui communiquer tous les documents dont elle peut avoir besoin.

DE LA REQUETE PROPREMENT DITE EN ANNULATION DE L'ORGANISATION L'ELECTION DE GOUVERNEUR DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA

Excellence,

En date du 14 juillet, par sa n°25/CAB/VPM/MININTERSEC/538/2017, Son Excellence Monsieur Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur a saisi institution pour organiser les élections des Gouverneurs Vice-Gouverneurs, y compris dans le Haut-Katanga.

En date du 18 juillet 2017, votre Institution a publié sa 0044/CENI/BUR/17 portant convocation du scrutin et publication calendrier de l'élection du Gouverneur et Vice-Gouverneur provinces, y compris dans le Haut-Katanga.

Du 21 au 25 juillet 2017, votre Institution a récolté candidatures des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs conformément à calendrier, y compris dans le Haut-Katanga.

Permettez-moi de vous rappeler ce que vous savez déjà, que tout ce processus, le poste de Gouverneur de la province Haut-Katanga n'était pas et n'est pas vacant, ce dernier et Gouvernement ayant été réhabilités par la Cour Constitutionnelle un Arrêt sous R.Const 409 du 21/04/2017, RH 406/CC du 09 juin dont copie en annexe.

Pour rappel, nul n'est censé ignorer la loi. Selon l'article 160 de Constitution : «Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne succeptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes autorités administratives et juridictionnelles, civiles et ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à Constitution est nul de plein droit».

Mon voeu ardent est que la CENI respecte les arrêts de la Constitutionnelle comme elle le fait de manière automatique avec arrêts des Cours d'appel.

Fort malheureusement, je constate, qu'au lieu de corriger malvertance, la CENI se couvre, dans sa Décision n°047/CENI/BUR/17 02/08/2017, déclarant recevables quelques candidatures, de la n°918/P/AP/H-KAT/2017 du 29 juillet 2017, supposée être du de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katanga qu'elle qualifie «confirmation de la vacance», sans se demander comment est née vacance, sachant qu'on ne peut pas confirmer une chose qui n' pas, sinon la créer de toutes pièces.

Ladite lettre fait allusion à la mise en accusation du pour outrage. Sans préjudice de l'article 17 dernier alinéa de Constitution, qui garantit la présomption d'innoncence, si institution considère la Résolution n°001/AP/H-KAT/2017 du 29 2017 portant décision de poursuite et de mise en accusation Gouverneur comme acte de l'Assemblée Proviniale créant la vacance à tête de la Province du Haut-Katanga, logiquement et légalement, c' 30 jours à compter de cette date, soit le 28 août 2017, que s'ouvrir le processus d'organisation de l'élection du Gouverneur et Vice-Gouverneur dans cette province.

Sauf erreur ou mauvaise foi, en suivant la simple chronologie faits, vous pouvez .. constater qu'on a forcé la création de vacance par une mise en accusation du Gouverneur pour outrage en du 28 juillet 2017.

Malgré tout, tous les actes en rapport avec l'organisation l'élection du gouverneur dans le Haut-Katanga, antérieurs à date, restent anticonstitutionnels et illégaux, notamment la lettre Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre l'Intérieur, votre calendrier, la collecte des candidatures, l'organisation de l'élection du Gouverneur et Vice-Gouverneur dans Haut-Katanga.

L'indépendance de votre institution ne consiste-t-elle pas aussi vérifier les allégations des uns et des autres, sans vous diriger par une quelconque institution au risque de plonger le dans le chaos par des élections entachées d'irégularités monstreuses ?

Par ailleurs, rien ne prouve que la lettre n°918/P/AP/H-KAT/2017 29 juillet 2017, à laquelle vous faites allusion au mépris de l' de la Cour Constitutionnelle, émane bien du Président de l' provinciale du Haut-Katanga.

Selon toute vraisemblance et connaissant bien la signature Président de l'Asemblée provinciale du Haut-Katanga, je peux confirmer sans craindre d'être contredit qu'en dehors de la apposée sur la mise en accusation adressée au Procureur Général de République qui serait authentique, celles se trouvant sur Résolution n°001/AP/H-KAT/2017 du 28 juillet 2017 portant décision poursuite et de mise en accusation du Gouverneur et sur les n°918 et 919/P/AP/H-KATANGA du 28 juillet 2017 adressées à vous- et à moi, sont fausses (voir annexes), c'est qu'il serait complice faussaires. Il ne serait pas exclu que ses lettres aient confectionnées dans quelques officines de Kinshasa par les tireurs ficelles qui veulent voir le Haut-Katanga se désintégrer, dans une crise institutionnelle artificielle et sombrer dans le chaos.

Aussi, sachant que l'article 22 de la LOI sur la CENI déclare dans l'accomplissement de leur mission, les membres de la CENI sollicitent ni ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité et jouissent de la totale indépendance par rapport aux politiques qui les ont désignées, en toute honnêteté et humilité, vous exhorte d'annuler l'organisation de l'élection du gouverneur du vice-gouverneur dans la provcince du Haut-Katanga car la lettre Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, votre ainsi que votre collecte des candidatures, sont antérieurs à création forcée de la vacance à la tête de la Province Haut-Katanga.

Vous affirmerez ainsi votre indépendance comme vous l'aviez fait d'autres provinces et votre institution en sortira ainsi grande son honorabilité, sa respectuabilité, son indépendance, impartialité, sa moralité et la transparence comme le veut la loi l'a créée.

«Celui qui se juge, ne sera pas jugé», dit la Bible : vous ainsi la CENI d'un procès inutile ouvert contre elle sous R. Const. du 02 août 2017 pour inconstitutionnalité de son calendrier éviterez par conséquent de semer inutilement la confusion dans esprits de notre peuple et de jeter le discrédit sur notre d'appui à la démocratie qui a besoin de rassurer tout le monde que s'approchent lentement mais sûrement les élections générales attendues dans notre pays.

Je vous déconseillerai surtout de vous opposer à l'exécution l'arrêt de la Cour Constitutionnelle qui a investi la CENI pour ne vous buter à l'article 133 du Code Pénal congolais livre II stipule ceci: «est qualifié de rébellion, toute attaque, résistance avec violence ou menaces envers les dépositaires ou de l'autorité ou de force publique, agissant pour l'exécution lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements autres actes exécutoires».

La brèche qui consiste à désacraliser le dernier rempart de institution judiciaire en RDC, à savoir la Cour Constitutionnelle, la déshabiller publiquement, à la déshonorer, à l'humilier, à frustrer, à rendre désormais ses arrêts exécutoires de sélective, au moment voulu par X ou Y, non opposables à (particulièrement au Gouvernement et aux Assemblées provinciales), un très mauvais précédent qui va nous rattraper et qui sera à opérer, plus particulièrement par la CENI dans les jours à venir c'est aussi laisser s'envoler une part de l'autorité de l'Etat.

Honorable Jean-Claude Gouverneur de Province