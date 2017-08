Madagascar: Tennis de table / Jeux africains de 2015 - Jonathan Nativel veut son remboursement

L'attente de trop. Jonathan Nativel, pongiste de l'équipe nationale malgache durant les Jeux africains qui se sont déroulés à Brazzaville en RD Congo du 2 au 19 septembre 2015, est dans l'expectative.

À cette période, il a été convenu avec le ministère de la Jeunesse et des sports que pour aller représenter Madagascar à ces Jeux africains, il devait avancer le paiement de son billet d'avion Paris-Brazzaville-Paris et qu'on lui a promis un remboursement effectif de billet acheté.

« Jonathan Nativel était effectivement à Brazzaville pour les Jeux africains et il a été convenu avec le ministère de la Jeunesse et des sports qu'il allait être remboursé. Rosa Rakotozafy, directeur du sport fédéral au niveau du ministère de la jeunesse et des sports était au courant de l'affaire puisqu'elle était sur place à Brazzaville avec Jonathan Nativel et la délégation malgache », explique Jean Herley Ambinintsoarivelo, président de la fédération malgache de tennis de table.

On se rappelle, à l'époque le départ en catastrophe de la délégation malgache et l'insuffisance des moyens financiers de l'État malgache à honorer comme il se devait ces Jeux africains de Brazzaville. Sans parler des difficultés des formalités administratives auxquelles ont été confrontés les athlètes malgaches à l'instar de Zarah Razafimahatratra par exemple, mais qui a fini par décrocher tout de même la médaille d'argent en simple dames en tennis.

« Le ministère de la Jeunesse et des sports reconnait et ne nie pas qu'il doit le remboursement du billet d'avion que Jonathan Nativel a avancé pour être présent à Brazzaville. L'année dernière, sa femme était venue à Antananarivo pour demander ce remboursement. Pas plus tard que vendredi, Jonathan Nativel lui-même était allé au bureau du directeur général de Tafita pour se renseigner. Ce dernier lui a affirmé ne pas être au courant de la situation et lui a conseillé de faire une lettre de demande de remboursement. On est à ce stade actuellement. Quand-est-ce qu'il sera remboursé? Je ne sais pas », termine Jean Herley Ambinintsoarivelo.

Interrogés sur cette affaire, les responsables auprès du ministère de la Jeunesse et des sports n'ont pu être joints pour des éventuelles explications. Histoire à suivre.