Cameroun: La prise en charge des soins par le bateau hôpital « Mercy Ships » sera gratuite

Du 17 aout 2017 au mois de juin 2018, le bateau hôpital de l'Ong Mercy Ships va séjourner au port de Douala. Ce navire médicalisé va prodiguer des soins à 4500 malades des dix régions du Cameroun.

Sur des pathologies allant de la chirurgie générale orthopédique à la chirurgie ophtalmologique en passant par les chirurgies plastique reconstructive et maxillo-faciale. Les prises en charges seront entièrement prises par l'ONG. Avis donc aux arnaqueurs de toutes sortes.

Voici du reste le communiqué du ministre de la santé parvenu à notre rédaction

Le ministre de la Santé publique porte à la connaissance du grand public que sur invitation du chef de l'Etat S.E Paul Biya, l'ONG internationale Mercy Ships va conduire une mission de soins au Cameroun du 17 août 2017 jusqu'en juin 2018. Cette mission humanitaire est placée sous le très haut patronage de la première dame, S.E. Mme Chantal Biya, et la haute coordination de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement.

Le navire-hôpital Africa Mercy, va prodiguer des soins médico chirurgicaux à près de 4500 patients essentiellement pauvres et démunis, sélectionnés entre avril/mai 2017 dans les 10 régions du Cameroun, dans les spécialités chirurgicales suivantes :

- La chirurgie générale orthopédique : déformations liées aux traumatismes négligés, correction de pieds bots, malformations congénitales ;

- La chirurgie maxillo-faciale : tumeurs déformantes non cancéreuses, fentes palatines, fentes labiales et goitres ; - La chirurgie plastique reconstructive : anomalies congénitales, séquelles de brûlures, ulcères chroniques, tumeurs et fistules obstétricales.

- La chirurgie ophtalmologique et les soins dentaires.

Par ailleurs, profitant de toute l'expertise médicale de haute volée que mobilisera cette mission, des professionnels camerounais de la santé (médecins, infirmiers, personnel biomédical et autres), bénéficieront de plusieurs sessions de formation continue et mentorat dans les disciplines médico-chirurgicales offertes par Mercy Ships.

Pour certaines pathologies comme les fistules obstétricales, la chirurgie de la cataracte et les soins dentaires, la sélection des patients se poursuit et des informations plus précises sur leur programmation seront fournies dans les prochaines semaines. André Mama Fouda réaffirme que sur très hautes instructions du chef de l'Etat, toute la prise en charge est gratuite.