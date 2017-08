Cameroun: MTN Elite One - Eding creuse l'écart

Le destin du championnat national de football MTN Elite One s'est-il noué hier à l'occasion de la 27e journée ?

Peut-être bien, après la victoire d'Eding Sport de la Lékié 1-0 sur Coton Sport de Garoua à l'annexe n°1 du stade Omnisports de Yaoundé. Le public a répondu présent pour ce choc entre le leader et son dauphin. Et dans ce match serré, un seul but a suffi, juste avant la fin de la première mi-temps. Sur une frappe cadrée de Christian Emmanuel Nguidjol Bayemi, Eding ouvre la marque et ne se laissera pas rattraper au score. Malgré les efforts des attaquants de l'équipe du Nord.

Avant le coup d'envoi de ce duel qui a tenu toutes ses promesses, trois points séparaient les deux équipes au classement. Désormais, le jeune club de la Lekié en compte six d'avance sur les Cotonniers, qui enchaînent deux défaites consécutives après celle face à Aigle (3-1) dimanche dernier. L'équipe de Minkréo Birwe paie-t-elle les efforts déployés ces dernières semaines pour retrouver la tête du peloton en rattrapant les matchs en retard ?

Eding Sport s'est en tout cas montré solide et a gagné la bataille psychologique face à son principal challenger dans la course au titre. Car tout va vraisemblablement se jouer entre Eding et Coton sport alors qu'il ne reste que sept journées en MTN Elite One.