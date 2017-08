Cameroun: Une précision importante

La force d'une déclaration est aussi tributaire du poids de la personnalité qui en est l'auteur. Et quand il s'agit d'un diplomate de haut rang, de surcroît ambassadeur au Cameroun des Etats-Unis d'Amérique, première puissance économique et militaire du monde, les propos tenus valent davantage leur pesant d'or.

C'est le cas de l'appréciation faite mardi dernier à Maroua-Salak par Michael Stephen Hoza, qui a souligné à grands traits le professionnalisme, le courage et l'expertise des Forces de défense et de sécurité camerounaises dans la guerre contre Boko Haram. Cette sortie continue de retentir comme un autre démenti après le récent rapport accusatoire d'une ONG. Est-ce à dessein que le diplomate américain a choisi un site militaire proche du théâtre des opérations pour porter son jugement de valeur ô combien galvanisant ? Difficile de le savoir.

En revanche, ce qui est certain, c'est que le camp du 1er BIR où il s'est rendu est le symbole même de l'appui en renseignements et formation que les Etats-Unis d'Amérique apportent au Cameroun pour mettre définitivement en déroute l'ennemi barbare qui nourrit l'ambition d'occuper une partie de notre territoire pour constituer son califat. Inéluctablement, les propos que vient de tenir Michael Stephen Hoza, arrivé en fin de séjour, vont encourager un peu plus nos vaillants soldats à poursuivre le bon combat jusqu'à la victoire finale.

Au moment où des constats, tous aussi faux que grossiers, dressés dans le cadre de ce qui s'apparente à une campagne de déstabilisation, sont publiés dans le but inavoué de ternir l'image des Forces de défense et de sécurité du Cameroun aux yeux des partenaires internationaux, afin de les pousser à se désolidariser de la riposte globale appelée de tous ses vœux par le président Paul Biya.

Par ailleurs, à l'écoute des déclarations du diplomate américain, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre seront sans doute déçus. Eux qui, dans leur logique protectrice des intérêts des terroristes, ont entrepris de fustiger pour la décourager, la coopération qu'apportent des armées des pays amis au Cameroun.

Souvenons-nous que dans le rapport à charge du 20 juillet 2017, les militaires américains et français sont épinglés et traités à peine à mots voilés de complices de crimes de guerre que l'armée et les services de renseignements camerounais seraient, selon les dires de l'auteur du rapport, en train de perpétrer contre des victimes innocentes inféodées à Boko Haram. En tout état de cause, la précision importante que vient de faire Michael Stephen Hoza devrait confondre davantage les suppôts de Boko Haram.