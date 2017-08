Cameroun: Anafoot - Les modalités d'admission connues

L'académie devrait également inscrire une équipe dans les championnats de jeunes de la FECAFOOT. Créée en septembre 2014, l'ANAFOOT a notamment en charge l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau ; la formation initiale et continue des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique élaborée du football ; le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football ; la conservation, la collecte et la diffusion de la documentation relative au football ; la recherche fondamentale et appliquée aux métiers liés au football.

Les pôles régionaux seront constitués, selon Carl Enow Ngachu, de 50 joueurs (25 filles et 25 garçons). « Nous avons nommé des responsables de pôles qui vont aller jusqu'au niveau des départements et même des villages pour chercher la perle rare.

Entre autres textes approuvés, l'organigramme, le statut du personnel, le règlement intérieur, la grille salariale et les avantages du personnel, les conditions d'entrée dans les pôles de formation, le règlement intérieur et les frais de scolarité au sein de l'Académie.

Une session exclusivement consacrée à l'examen des textes de l'académie afin de « poser les bases fondamentales de cette jeune structure et de la doter des textes pouvant permettre un bon décollage et combler les attentes », selon Issa Hayatou.

