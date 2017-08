Cameroun: CAN 2019 - l'Italie et le Canada rassurent

De son côté, le MINSEP a remercié les diplomates pour la contribution de leurs pays à aider le Cameroun à relever le défi de la CAN 2019, qui est une cause nationale.

Mais c'est surtout l'actualité liée à la coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, que le Cameroun va abriter, qui a occupé une grande partie des échanges. Le Canada et l'Italie sont en effet, à travers des entreprises de leurs pays respectifs, impliqués dans des chantiers de la compétition. Occasion pour les deux diplomates, de rassurer sur l'expertise de ces entreprises, la livraison des différents ouvrages dans les délais impartis et l'accompagnement constant desdites sociétés auprès du Cameroun.

C'était le temps des au revoir hier au ministère des Sports et de l'Education physique pour Samuela Isopi, ambassadeur d'Italie au Cameroun et René Cremonese, haut-commissaire du Canada.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.