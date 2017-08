Ile Maurice: Vikash Tulsidas - «Le continent africain a un énorme potential»

interview

D'AXYS à SPICE Finance, le secteur financier a droit à un second souffle. Depuis le mercredi 2 août, l'entreprise a changé de nom et d'identité visuelle. Le directeur général fait le point sur ce rebranding, le marché africain et l'avenir dans ce secteur.

Pourquoi ce rebranding d'AXYS maintenant ?

La décision de procéder au rebranding d'AXYS Leasing à SPICE Finance ne date pas d'hier. Cette réflexion remonte à plus d'un an. Notre nouvelle image reflète notre dynamisme, notre jeunesse et l'énergie qui nous fait avancer depuis 13 ans. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour mener ce projet à terme et dans les temps. Le management, l'équipe, la structure, les actionnaires et les directeurs restent les mêmes.

L'identité visuelle et le nom changent pour redynamiser notre image. On a choisi le nom de «SPICE» car on voulait trouver un mot court, différent et qui accroche. Et au vu des retours que nous recevons, ce rebranding est une réussite sur toute la ligne. Nous travaillons sur un nombre de projets innovants à Maurice et dans la région, qui seront dévoilés en temps et lieu afin d'asseoir ce nouveau positionnement dans le paysage financier mauricien.

Quels services étaient offerts initialement par AXYS ?

Fondée en 2004 et alors nommée Capital Leasing Ltd avant de devenir AXYS Leasing Ltd en 2009, SPICE Finance Ltd fait partie du groupe AXYS, filiale de l'United Investment Ltd, et basée à Maurice. À cette époque, nous avions un effectif de six personnes, dont certains étaient des employés à mi-temps. Nous traitions alors une dizaine de dossiers mensuellement. À ce moment-là, nous financions déjà des biens mobiliers, tels que des véhicules de tous types, des bateaux, des équipements informatiques, médicaux, industriels.

Notre croissance a véritablement démarré à la suite de l'acquisition de MUA Leasing Ltd et notamment en 2008, avec le recrutement de quelques talents clés. Nous prenions déjà des dépôts et faisions principalement de simples finance leases (contrats de bail-financement).

Quels services offrez-vous désormais avec le rebranding ?

Forts de nos 13 années d'expérience, nous offrons des solutions de financement et de placement taillées sur mesure pour nos clients individuels et corporate à Maurice comme à l'étranger. Par exemple, imaginons une entreprise qui voudrait acquérir dix voitures. Nous pouvons proposer un operating lease qui prendrait en charge la location, la maintenance, la déclaration etc.

Notre réactivité, notre rapidité d'exécution ainsi que la qualité de nos conseils font de nous une société de choix pour ce qui est des placements à terme et des solutions de crédit-bail. De plus, les demandes de financement sont, pour la plupart, traitées et approuvées en moins de 24 heures. Ce rebranding vient donner à la compagnie un nouveau souffle, une nouvelle dynamique et une nouvelle jeunesse, tout en confirmant notre expertise dans le domaine.

Votre compagnie cible désormais le marché africain. Quel est le potentiel de cette région ?

Pour moi, le marché africain est toujours sous-utilisé aujourd'hui. Le potentiel du continent africain est énorme. D'ailleurs, cela se confirme par l'intérêt porté par de nombreux grands groupes internationaux à ce marché. De plus, le groupe AXYS est déjà présent en Afrique, soit en Afrique du Sud et au Kenya. C'est donc tout naturel que nous nous y intéressions. Le marché des capitaux n'y est pas bien développé car ces pays, en particulier ceux de la partie subsaharienne, ont un problème d'accès aux finances. À nous maintenant de venir conquérir le marché.

Vous n'allez pas en Afrique sans mesurer la concurrence qui vous y attend. Comment allez-vous l'affronter ?

Vous n'êtes pas sans savoir que les risques que comporte la destination africaine sont importants. À titre d'exemple, il y a la différence de la culture, pour faire du business, la lenteur administrative, etc.

Qui dit Afrique, dit risque. La concurrence y est rude. Les différences culturelles, comme je vous le disais, posent de sérieux problèmes. Il est crucial de s'adapter au marché du pays où l'on souhaite s'implanter. Par exemple, au Mozambique, c'est la langue portugaise qui prime. Au Kenya, c'est l'anglais. Il y a aussi le currency risk, c'est-à-dire des devises spécifiques au pays en question.

Notre stratégie et nos avancées sur ce continent se feront de manière réfléchie et prudente. Nous souhaitons y aller prudemment avec des experts et des partenaires sérieux pour travailler ensemble.

Quel impact le «Multilateral Instrument», mesure prise par l'Organisation de coopération et de développement économiques pour combattre l'évasion fiscale, aura-t-il sur les opérations du secteur mauricien des services financiers ?

Cette mesure, fraîchement signée par Maurice, entrera en vigueur au début de septembre. Elle ne touche nullement SPICE Finance Ltd. Cette dernière est une société mauricienne.

Quelle est votre évaluation de la performance de ce secteur ?

À mon avis, le secteur financier est très porteur à Maurice. C'est un domaine en pleine croissance et en expansion. La concurrence est féroce. Nous avons déjà une vingtaine de banques et une dizaine de compagnies de leasing qui sont en opération.

Parallèlement, le marché est restreint. On doit se démarquer par le service, l'efficacité, la proactivité, la qualité et le prix. On est obligés d'être toujours à l'écoute du client. En même temps, il y a aussi de la formation à entreprendre. On doit se questionner, se réinventer et inspirer la confiance aux Mauriciens.

Les Mauriciens font-ils confiance aux entreprises spécialisées dans les services financiers ?

Le cas de la BAI est très isolé. Notre système financier est solide. Les Mauriciens font confiance au secteur, qui est d'autant plus régulé par la Banque de Maurice et la Financial Services Commission.

Le rebranding d'AXYS est-il une indication que SPICE Finance va exploiter de nouvelles filières d'activités ?

Les services proposés par SPICE Finance continueront à exister dans les court et moyen termes. Toutefois, nous n'arrêterons jamais d'innover et de proposer des variantes de ces services afin de mieux servir les besoins toujours grandissants de nos clients. Nous avons aussi d'autres projets qui seront dévoilés dans le court terme afin d'améliorer le service offert à notre fidèle clientèle.

Bio Express

Ancien étudiant au collège du Saint Esprit, Vikash Tulsidas a obtenu sa licence en droit et finance à l'université de Warwick au Royaume-Uni en 2002. Après deux ans dans une compagnie privée à faire du consulting, il a été, pendant 13 ans, «trader» pour les marchés local et international. Il a aussi été Managing Director d'AXYS Stock Broking. Depuis le début de 2017, Vikash Tulsidas est le Chief Executive Officer de SPICE Finance Ltd.