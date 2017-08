Madagascar: PIPOM - Promotion de l'Insertion professionnelle et de l'Orientation à Madagascar

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) poursuit actuellement la réalisation de son projet axé sur l'employabilité des jeunes universitaires. Dénommé PIPOM ou Promotion de l'Insertion professionnelle et de l'Orientation à Madagascar, le projet en est actuellement aux ateliers d'orientation professionnelle.

Dans le contexte récurrent (et très médiatisé) d'inadéquation de l'offre à la demande caractérisant le marché du travail actuellement, l'employabilité des jeunes devient problématique. Conscientes de cela, les diverses parties prenantes du marché du travail et de la formation essaient tant bien que mal de multiplier les initiatives aidant les jeunes fraîchement diplômés à intégrer le monde professionnel dans des conditions épanouissantes, c'est-à-dire : un travail décent et dont les conditions et la rémunération correspondent à la formation et aux qualifications de l'individu. En effet, avant d'entrer dans la vie active, l'étudiant doit, en principe, trouver un emploi qui lui corresponde et postuler.

Défi. Dans la pratique pourtant, ces étapes ne sont pas évidentes à franchir pour les étudiants ; car les formations prodiguées dans l'enseignement supérieur ne les préparent pas suffisamment à une transition réussie vers le marché du travail. Pour aider les étudiants en agissant à son échelle, l'AUF propose tous les mercredis et vendredis de ce mois d'août, des ateliers d'orientation professionnelle où il sera question de leur offrir un accompagnement personnalisé dans cette transition peu évidente du monde universitaire vers le monde professionnel. Les ateliers se dérouleront au Campus numérique francophone (CNF) Ankatso et les étudiants y apprendront entre autres, comment se familiariser avec les fiches métier, comment se préparer efficacement aux tests de recrutement et surtout comment bien préparer, rédiger et présenter son dossier de candidature pour mettre en valeur ses principaux atouts !