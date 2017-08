Madagascar: Hippisme / Clôture de saison - Les victoires partagées à l'hippodrome de Mahazina

La 10e journée et clôture de la saison des courses à Mahazina à Ambatolampy a vu la confirmation des ténors.

Dans la première course baptisée « Prix Laurier », Omdah piloté par le jockey Rabearivelo a signé sa première victoire de la saison. Il a devancé même Patrick Rakotoarivelo qui termine deuxième et Jean- Baptiste Rakotohanja finit troisième. Dans la course « Prix Airtel » réservée aux apprentis débutants malgaches et mauriciens, les apprentis ont montré leur savoir- faire dès l'entrée de la ligne droite opposée. Ce sont les deux Malgaches Johary Randriamanana avec Faniry Falivolasoa et Tunie Nambinintsoa de Nick Power qui sont classés respectivement premier et deuxième.

Le jeune mauricien, Lucas Petit-Petit avec Nick Power complète le podium. Les victoires ont été partagées avec la confirmation des favoris à l'image de Patrick Rakotoarivelo au « Prix Mimosa » avec Pointe de Flèche, de Lolita Star sous la selle de Nicot Ramiliarimanga dans la 5e course « Prix Jacaranda », de Pharys avec la monte de Jean-Baptise Rakotohanja au « Prix Mimosa Poulains ». Mais le clou du spectacle a tenu sa promesse avec le Grand Prix de Clôture de la saison 2017.

Une apothéose en mettant aux prises les meilleurs chevaux du moment, avec une fin de course palpitante où l'arrivée s'est faite dans un mouchoir de poche. C'est Nouvellle Star sous l'impulsion de Rivoson Andriamparany qui a tiré son épingle du jeu à une courte tête de l'Oiseau Bleu confié au talent de Nicot Ramiliarimanga. Nabab chargé à 62 kg n'a pu mieux faire qu'une 3e place malgré toute la science de Patrick Rakotoarivelo.

Mascotte de Star confié à Jean-Baptiste Rakotohanja arrive à 4e devant Kathy Pleasure associé à Eric Ravelonjanahary. Rideau donc pour les courses à Ambatolampy pour cette saison 2017. Jockeys et chevaux profiteront de deux semaines de repos mérité avant d'affronter la piste de Bevalala où ACHEL donne rendez-vous au public tananarivien le dimanche 3 septembre.