Madagascar: Eliana Bezaza - « La femme doit s'ériger en alternative »

« La femme doit être la solution », estime la secrétaire nationale du PSD.

Profitant de son périple dans la partie Nord de l'Ile, la Secrétaire Nationale du PSD organise des rencontres avec les différentes associations féminines. L'occasion pour ce chef de parti de faire montre d'une détermination dans la défense des droits de la femme.

L'action est très importante dans cette région dans la mesure où, pour des questions religieuses ou relevant du domaine des us et coutumes, beaucoup de femmes restent encore lésées quant à leur statut. Certes, la situation n'est pas pareille à celle qui prévaut dans d'autres pays du monde, mais la Secrétaire nationale du PSD veut voir toutes les femmes malgaches jouir de leur plein droit en tant que citoyennes, mais surtout en tant que pilier fondamental de la société malgache face aux maux récurrents qui la minent.

Société matrimoniale. Eliana Bezaza croit fermement que l'égalité de genre devant le droit et le devoir est une condition sine qua non pour un développement durable à Madagascar. La lutte pour les droits de la femme n'est pas uniquement pour elle un phénomène universel qui est en train de changer la face de la société mondiale, mais surtout a sa spécificité historique et de civilisation au plan national. Le peuple malagasy est une société matrimoniale. Dans son essence, le Firenena qui se traduit par Nation trouve sa racine étymologique dans le mot reny qui est la mère ou la femme. « C'est une place d'honneur de la femme dans la société malagasy et qui doit être non seulement reconnue, mais surtout respectée dans sa juste valeur », selon Eliana Bezaza. Bref, a-t-elle souligné, la société malgache est respectueuse de cette place prépondérante de la femme dans la société, mais cela ne doit pas être seulement du domaine du sentiment, mais aussi transparaître dans la vie pratique de tous les jours de l'ensemble de la société. « Toutes formes de blocage à ces droits et devoirs de la femme qui font transparaître les moindres idées d'exclusion sont à bannir », souligne avec force la Secrétaire nationale du PSD.

Tâches et responsabilités. Dans ce même ordre d'idée de lutte pour l'égalité de droits, Eliana Bezaza a par contre fait comprendre aux femmes que les droits se méritent. « Nous devons démontrer que nous sommes à la hauteur de toutes les tâches et les responsabilités qui nous incombent et que nous sommes capables d'avoir les mêmes résultats que les hommes sinon plus. Cela ne doit pas se traduire sous forme de violence pour pouvoir se hisser par la force au rang des hommes , mais une manifestation d'amour et beaucoup plus de pensée positive à l'égard de notre famille, de notre communauté et de notre patrie. Nous voulons jouir de tous nos droits, car nous avons la ferme volonté de livrer toute l'énergie qui est en nous pour notre société d'aujourd'hui et nos générations futures ».

Atouts considérables. Beaucoup de verrous ont déjà sauté et actuellement des domaines auparavant réservés exclusivement aux hommes sont ouverts aux femmes. Les exemples sont nombreux. « C'est pour dire, ajoute-t-elle, que malgré une proportion non équitable, les femmes sont déjà partout .A nous de faire montre d'une volonté d'aller de l'avant et d'élargir ensemble nos domaines de savoir ou d'expertise. C'est de cette façon que la société aura confiance en nous. Il ne faut pas oublier que la femme est d'emblée victime de prétendus jugements de valeur ». Et de spécifier qu'en revanche, la femme a en main naturellement des atouts considérables dont l'homme ne peut disposer que très rarement. « On nous accuse d'être irrationnelle étant noyée quelquefois dans nos subjectivités. C'est vrai déclare-t-elle, mais c'est cette subjectivité naturelle qui nous rend très prudente. L'homme est très carré et sans état d'âme, mais la femme est toujours guidée par son sentiment de mère et son intuition d'épouse, sa peur permanente de commettre des erreurs. C'est cette sensibilité et cette sorte de fragilité permanente qui la rend très efficace dans son rôle.

Force de changement. Eliana Bezaza de continuer que « les femmes sont majoritaires dans les différentes organisations qui luttent pour les inégalités sociales, les fléaux qui gangrènent la société, la lutte pour la liberté et les droits humains etc..Pour le cas de Madagascar a-t-elle fait savoir, nous sommes très sensibles à cet échec permanent des régimes successifs. La femme doit trouver les vrais diagnostics à nos maux récurrents et doit s'ériger en alternative dans ce contexte difficile. La femme doit être la solution. Des femmes se hissent à travers le monde au sommet de la hiérarchie du pouvoir et nous devons lutter autant pour être ces solutions attendues depuis plus d'une cinquantaine d'années. Nous sommes présentes partout et nous sommes majoritaires en nombre. Nous pouvons être un vrai force de changement ».