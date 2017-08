Madagascar-Inde - Un centre d'application géo-informatique pour le développement rural

Ce centre sera prévu être opérationnel d'ici à un mois. Et ce sera une aubaine pour le développement rural.

Le développement rural est au centre des préoccupations de la coopération entre Madagascar et l'Inde. En effet, dans le cadre de cette relation bilatérale, un centre d'application géo-informatique pour le développement rural (CGARD) sera mis en place. Et il sera opérationnel d'ici un mois. L'Ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Subir Dutta, l'a évoqué hier, lors de la célébration du 70e anniversaire de l'Indépendance de son pays à sa résidence à Analamahitsy.. Ce projet de coopération est le premier centre sur les cinq prévus par le gouvernement de l'Inde dans le cadre de la coopération technique Inde-Afrique, décidé lors du Sommet Inde-Afrique à Addis-Abeba en avril 2011.

Aubaine. « Ce CGARD utilisera toutes les forces de technologie géo spatiale comme le SIG, la télédétection, le système de positionnement mondial, les Technologies de l'Information et de la Communication et les secteurs connexes pour pouvoir développer cette application géo-informatique. Il permettra également la planification, la surveillance, la modélisation, le système de support de gestion du bassin hydrographique, le développement agricole, l'évaluation des impacts sur l'environnement, les pratiques de conservation, la planification des ressources, le développement des infrastructures et de l'urbanisme du village. Ce sera ainsi une aubaine pour le développement rural », a expliqué l'Ambassadeur indien.

Exemple de réussite. En outre, il a soulevé que l'Inde fait partie des nations les plus dynamiques au monde avec une économie valant 2 000 milliards USD en ce moment contre 1,5 milliard USD au moment de son indépendance. La production céréalière de l'Inde a atteint 2 75 millions de tonnes si auparavant elle se chiffrait à 50 millions de tonnes. Son PIB par habitant est passé de 500 USD à 6 000 USD, pour la même période. « Nous sommes également fiers de nos réalisations dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, les TIC, la science spatiale, l'éducation et la santé, les infrastructures et les énergies renouvelables. Et l'Inde est disposée à partager ses expertises au profit de Madagascar », a-t-il enchaîné. De son côté, le ministre auprès de la Présidence en charge de l'Agriculture et de l'Elevage, Rivo Rakotovao, a reconnu que l'Inde constitue un pays de référence pour la Grande Ile. « On veut renforcer avec vous le partenariat gagnant-gagnant qui sera un exemple de réussite de la coopération Sud-Sud », a-t-il évoqué. Et parlant du CGARD, « c'est déjà installé à Nanisana. Toutes les données concernant l'agriculture et le développement rural, y seront centralisées et traitées. On n'attend plus que la mise en place des stabilisateurs pour pouvoir le faire fonctionner », a conclu a-t-il conclu.