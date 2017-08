Madagascar: Materauto - Ford - Un nouveau centre « Quick Lane » à Talatamaty

Gabriel Mahula Matsela Directeur des Opérations des Concessionnaires de Ford pour l'Afrique Subsaharienne était présent hier, lors de l'inauguration de « Quick Lane » Talatamaty. Il a rappelé, à cette occasion la réussite des cinq premiers centres « Quick Lane » installés à Madagascar depuis 2011. « Avec Materauto qui a ouvert une succursale « Quick Lane » à Talatamaty, les clients de la partie Nord de la capitale peuvent désormais avoir accès à des services de haute qualité » a-t-il déclaré. A noter qu'en plus de Madagascar, d'autres pays africains comme le Nigeria, l'Ouganda, la RDC, la Zambie, Maurice, l'Ethiopie et l'Angola disposent également de centres « Quick Lane ». Pour servir les automobilistes de ces pays, Ford continuera à tirer partie de la réussite de ces centres. Pour en revenir au centre « Quick Lane » de Talatamaty, une remise exceptionnelle est accordée aux clients à l'occasion de cette inauguration.

Faut-il en effet rappeler que les centres « Quick Lane » sont une initiative de Ford Motor Company. Des centres qui sont munis d'installations permettant d'offrir aux automobilistes, une maintenance professionnelle pour de petites interventions et avec un délai d'exécution rapide. Adaptés à toute marque de véhicule, les services « Quick Lane » comprennent notamment la vidange, les changements d'huile, de filtres, de plaquettes de frein, de courroies, ainsi que les diagnostics électroniques. Avec le service pneumatique, les centres « Quick Lane » peuvent également ajuster et permuter les pneus, effectuer l'alignement des roues et remplacer les amortisseurs.

