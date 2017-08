Madagascar: Farakely - « Tafaray isika roa » entre folk, funk et soul!

Elle a mis des semaines à réaliser son projet d'album. Ce 18 août, Farakely va enfin présenter "Tafaray isika roa", un opus à travers lequel elle se dévoile plus en profondeur, musicalement parlant.

Faire carrière dans la musique, un rêve auquel Farakely a toujours aspiré. Aujourd'hui, le rêve prend forme, puisque ce vendredi 18 août, la jeune femme va enfin présenter son premier album en solo : un coffret comportant un CD audio, un DVD ainsi qu'un dépliant dans lequel on trouvera les paroles des dix chansons. Un opus dont la réalisation lui a pris deux mois. Qu'on se détrompe cependant, « Tafaray isika roa » a été réalisé avec les plus grands soins et avec tout le professionnalisme dont sont capables la jeune femme et son équipe.

Dans cette aventure qui s'annonce très prometteuse, Farakely s'est effectivement entourée de musiciens reconnus et respectés dans leur domaine. Pour le concert qu'elle donnera au CCEsca demain soir, à 19 heures 20 tapantes, elle sera entourée de cette même équipe : Andry Tsitohaina, Hoby et Manitra aux guitares, Tiana Rainitelo, Andry et Naina Zanaray aux percussions et Sefo à la basse. « Ce sera un concert purement acoustique.

D'ailleurs, nous avons spécialement choisi d'utiliser les sonos BOSE pour cet évènement », précise Farakely. Connue pour être une grande amatrice de folk, la chanteuse, à travers « Tafaray isika roa » pourrait en surprendre plus d 'un. Elle dévoile effectivement plus en profondeur son univers musical. « Il y a bien sûr les titres très gasigasy, mais il y en a également des ballades et soul et d'autres chansons plus funky». Pour une ballade entre folk, funk et soul avec Farakely, rendez-vous donc ce vendredi 18 août au CCEsca, à 19 heures 20 tapantes.