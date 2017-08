Burkina Faso: Au coin du palais - Un tradipraticien condamné à 3 mois de prison ferme

SB, tradipraticien de 35 ans, a comparu le vendredi 4 juillet 2017 devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, pour «contrefaçon de produits médicamenteux» et «tromperie du consommateur».

Tout a commencé en juin 2017 quand le service d'hygiène de Bobo-Dioulasso a été interpellé sur «les pratiques illicites» du prévenu, qui se serait spécialisé dans la fabrication locale de produits médicamenteux, qu'il prétendait pourtant importer de la Côte d'Ivoire. S'en est alors suivie une perquisition à son domicile, qui a permis de découvrir 220 cartons (de 50 bidons chacun) de produits divers. Du spécimen des produits mis sous-scellé, on pouvait lire entre autres sur les étiquettes : «Attoté», «Fanta jolie», «cola énergie», «Anti-hémorroïdes», «Nouvelle force de cola».

Certains d'entre eux étaient censés lutter contre l'impuissance sexuelle, la constipation, tandis que d'autres faisaient exceptionnellement grossir les fesses des femmes. Parmi les médicaments qu'il vendait, un a été considéré comme «contrefait» par le procureur, car la marque appartient à un tradipraticien de la Côte d'Ivoire, un certain Attoté, de qui SB n'aurait pas eu une autorisation. A la question de savoir si SB détenait une licence ou une quelconque autorisation administrative pour mener son activité, il n'en avait aucun. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il s'était affilié à une association de tradipraticiens de la place, et pouvait compter sur le «quitus verbal» d'une autorité communale de la place.

Quant au dosage de ses produits, SB a affirmé avoir sa manière de le faire. Il utilisait 15 paquets de «Viagra 150» qu'il mélangeait dans une décoction de 200 litres, et du produit final obtenu, il passait à l'emballage. La majorité des emballages et des étiquettes, sur lesquels il inscrivait, comme bon lui semblait, les dates de fabrication et d'expiration, était importée de la Côte d'Ivoire. Le procureur se tablant sur tous ces faits, a trouvé fondés les faits reprochés à l'accusé, et a par conséquent proposé 3 mois de prison ferme et 3 millions de F CFA d'amende à son encontre.

La défense, tout en demandant une circonstance atténuante pour son client, a plaidé coupable pour les faits de «tromperie du consommateur», mais a par contre, rejeté la thèse de contrefaçon. Pour lui, les produits «soit disant» contrefaits ne sont pas juridiquement des marques, car n'étant pas déclarés à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). A la délibération, le jury a reconnu SB coupable du fait de «tromperie du consommateur», mais n'a pas retenu celui de «contrefaçon de produits médicamenteux». Au final, SB a été condamné à 3 mois de prison ferme et à une amende de 2 millions de FCFA.

Dédougou : Qnet assigné en justice

Représentant indépendant de Qnet (un réseau d'hommes d'affaires) au secteur n°6 de Dédougou, KP était poursuivi par le Tribunal de grande instance de Dédougou pour des faits d'escroquerie sur la somme de 390 000 FCFA. Quant à G, il devait répondre des faits de complicité dans la même affaire d'escroquerie. Si KP nie d'entrée les faits, G reconnaît avoir attiré CT dans les filets de Qnet. En effet, G indique avoir invité CT, son ami proche, à intégrer Qnet qui lui apportait beaucoup d'argent. Après l'avoir convaincu, il l'amenait le lendemain à Dédougou au Bureau KP qui s'est chargé de lui faire comprendre qu'il devrait s'acquitter de la modique somme de 390 000 FCFA équivalent aux frais d'adhésion.

N'ayant pas le montant cash, il lui a été proposé de payer par tranches. Conditions que CT a acceptées, et en 41 jours, il est parvenu à s'exécuter. Frais d'adhésion payés, l'équipe de Qnet s'est chargée de lui offrir une formation afin de lui permettre de bien maîtriser l'affaire qui devrait le faire prospérer. Et c'est au cours de cette formation que la victime a manifesté son désintérêt, après avoir eu une version autre que celle qui lui avait été servie avant qu'il ne s'acquitte de ses droits d'adhésion. A la question de savoir pourquoi il n'a pas cherché à bien comprendre avant de s'engager, CT soutient que c'est sur la base de la confiance placée en son ami G, qu'il n'a pas trouvé nécessaire de fouiner. Un argument qui n'a pas convaincu le Tribunal et le conseil des accusés. Et le procureur du Faso dans sa réquisition, a demandé à la Cour de relaxer KP et G au bénéfice du doute.

Quant au conseil des deux prévenus, il a été impressionné par la bonne instruction du dossier, en indiquant qu'aucun élément assimilé à l'escroquerie à même d'inculper ses protégés n'est ressorti tout au long de la procédure. Par conséquent, le conseil, tout comme le parquet, a souhaité que les accusés soient purement et simplement relaxés au bénéfice du doute. Le tribunal a ordonné la relaxe des prévenus au bénéfice du doute, jugé irrecevable la constitution de la partie civile de CT, et condamné le trésor public aux dépens.