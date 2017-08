Congo-Kinshasa: Bunia - 4 agents et cadres de la SOCOMIN interpellés

La situation d'insécurité alimentaire en République Démocratique Congo devient de plus en… Plus »

«On peut même voir avec le code minier que sur une même concession minière, on ne peut pas avoir deux exploitants. Le dossier de Mwana Africa avec SOKIMO existe encore. Nous n'avons même pas un document pour dire que Mwana Africa ne sera plus là-bas», explique-t-il.

Le ministre provincial des mines, Déogratias Ombalia qui a investigué sur ce dossier déclare que c'est depuis trois mois que la SOCOMIN est opérationnelle dans cette concession. Or, cette dernière fait l'objet d'un contrat d'amodiation, qui n'est pas encore résilié entre la SOKIMO et la firme privée Mwana Africa.

Quatre agents et cadres de la Société congolaise des mines (SOCOMIN), dont son Directeur général, ont été interpellés mardi dernier à l'Etat-major de la Police nationale congolaise (PNC) sur ordre du comité provincial de sécurité à Bunia. Deux prévenus ont été relâchés quelques heures après et les deux autres, mercredi 17 août, après un interrogatoire.

