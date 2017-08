Congo-Kinshasa: Haut-Katanga - Jean-Claude Kazembe demande à la CENI d'annuler l'élection de gouverneur

La situation d'insécurité alimentaire en République Démocratique Congo devient de plus en… Plus »

Le gouverneur Kazembe avait été déchu de son poste le 18 avril suite à une motion de défiance initiée contre lui. La Cour constitutionnelle l'a réhabilité le 26 mai, en déclarant «nulle et non fondée» la motion ayant conduit à sa déchéance.

«C'est un recours préalable qu'a exercé le gouverneur depuis hier auprès du président de la CENI, qui a pris une décision qui viole la constitution. C'est un volet de procédure qui a été déclenché. Si le président Nangaa, dont on estime être un Républicain et indépendant pour se conformer aux lois de la République, pense que dans le serment qu'il a prêté devant la cour il a juré respecter les lois de la République, qu'il revienne sur sa décision», a déclaré Me Mukadi, menaçant de saisir la justice pour que son client rentre dans ses droits.

Le gouverneur Jean-Claude Kazembe, qui avait été déchu par l'assemblée provinciale du Haut-Katanga et réhabilité par la cour constitutionnelle, adresse au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) une requête en annulation de l'élection de gouverneur et vice-gouverneur dans la province projetée pour le 26 août. Il n'y a pas vacance de poste de gouverneur dans le Haut-Katanga, explique-t-il.

