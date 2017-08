Guinée: Inondations en Sierra Léone - Alpha Condé plaide pour une mobilisation internationale

Solidaire avec le peuple Léonais suite au drame survenu à Freetown et qui a fait des centaines de morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables, le Chef de l'Etat Guinéen, Président en exercice de l'Union Africaine, le Professeur Alpha Condé, dès son retour de voyage ce 15 août 2017, s'est immédiatement, le même jour, rendu dans la capitale de la Sierra Léone pour vivre avec ses frères ces moments d'intenses émotions.

A son frère et ami, le Président Ernest Bai Koroma, le Président Condé a présenté les condoléances les plus attristées du peuple de Guinée et de toute la communauté continentale.

Le Président en exercice de l'Union Africaine appuie la demande d'aide internationale de son frère Ernest Bai Koroma pour faire face à la situation de catastrophe qui frappe le peuple léonais.

Pour le Président Guinéen, ce drame interpelle l'humanisme et le soutien de tous.

Le Président Alpha Condé qui a déjà exprimé l'appui guinéen en termes de finances et de logistique, apprécie dores et déjà les réactions de bonnes intentions de l'Union Européenne, d'Israël et de toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées suite à la demande du Président Koroma et compte sur l'apport de toute la communauté internationale. « L'Humanité est une et indivisible », a-t-il déclaré.

Le Bureau de Presse de la Présidence