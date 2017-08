Afrique: Les Lions du Sénégal visent les six points contre les Etalons

Quand on l'interroge sur les Etalons du Burkina Faso, Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal n'y va pas par quatre chemins : c'est l'une des meilleures équipes du continent et les Etalons sont dans une grande forme avec leur 3-ème place lors de la précédente CAN au début de cette année.

« Mais je n'ai pas attendu pour savoir qu'il y a de la qualité dans cette équipe et les deux matchs seront déterminants pour la course à la qualification à la prochaine Coupe du monde », a indiqué le sélectionneur du Sénégal qui a publié le 15 août une liste de 26 joueurs avec tous les grands noms de sa sélection.

Blessés en juin dernier lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, ses deux vedettes, Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Keita Baldé (Lazio, Italie), ont été rappelés.

Le technicien sénégalais qui « ira jouer à Ouagadougou sans crainte » en dépit des attentats de dimanche dernier, vise tout simplement les six points en deux matchs.

"C'est l'objectif affiché et nous y allons avec beaucoup de sérénité et de confiance en nos capacités", a-t-il dit, assurant ne faire aucun complexe de supériorité vis-à-vis des Etalons.

"Nous avons beaucoup de qualités dans notre groupe et on garde la confiance en nous", a insisté le sélectionneur du Sénégal qui a appelé trois nouveaux pour ces deux rencontres. Pape Amadou Touré (Horoya AC, Guinée), Modou Diagne (Nancy, France) et Assane Dioussé (Saint-Etienne, France) auront leur première sélection avec les Lions du Sénégal.

Le Burkina Faso est leader du groupe D avec 4 points (+2) devant l'Afrique du Sud 4 points (+1), le Sénégal 3 points (+1) et le Cap Vert qui a perdu ses deux premiers matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Le stage d'avant-matchs débutera le 28 août.

Les sélectionnés

Gardiens: Abdoulaye Diallo (Rennes/France), Khadim Ndiaye (Horoya AC/Guinée), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally)

Défenseurs: Moussa Wagué (KAS Eupen/Belgique), Lamine Gassama (Alanyaspor/Turquie), Fallou Diagne (Metz/France), Pape Amadou Touré (Horoya AC/Guinée), Saliou Ciss (Angers/France), Kara Mbodj (Anderlecht/Belgique), Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Modou Diagne (Nancy/France).

Milieux de terrain: Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Galatasaray/Turquie), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Angleterre), Cheikh Ndoye (Birmingham/Angleterre), Younouss Sankharé (Bordeaux/France), Alfred Ndiaye (Villareal/Espagne), Salif Sané (Hanovre/Allemagne), Assane Dioussé (Saint-Etienne/France)

Attaquants: Ismaïla Sarr (Rennes/France), Opa Nguette (Metz/France), Mame Biram Diouf (Stoke City/Angleterre), Moussa Konaté (Amiens/France), Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Moussa Sow (Al Ahly Dubai/Emirats Arabes Unis), Keïta Baldé (Lazio/Italie).