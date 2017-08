Sénégal: Pape Cheikh Diop - Lyon prêt à miser gros sur la pépite d'origine sénégalaise

D'après le Daily mail, Tottenham et Lyon se disputent Pape Cheikh Diop. Alors que le club anglais a offert 10 millions d'euros pour le l'international U19 espagnol, Lyon a lui réalisé une offre plus importante. C'est dire combien de fois Jean-Michel Aulas et les siens comptent sur ce transfert pour renforcer leur milieu de terrain.

On évoquait récemment l'intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Pape Cheikh Diop, milieu de terrain d'origine sénégalaise de Celta Vigo. Aux dernières nouvelles, le joueur figure bien dans les plans des Gones et ces derniers sont d'ailleurs prêts à sortir beaucoup d'argent pour la pépite.

