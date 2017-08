Togo: Ligue des Champions - Le Togolais Romao permet à l'Olympiacos d'espérer

Si tous les regards des Togolais étaient tournés vers le match qui opposait Istanbul Basaksehir au FC Séville ce mercredi en barrages de la Ligue des Champions pour cause d'Emmanuel Adebayor Sheyi, un autre Epervier s'éclate de bonheur dans cette même compétition. Jacques Alaixys Romao a offert la victoire (2-1) pour son club face aux Croates de Rijeka.

Alors que les deux équipes s'acheminaient vers la fin de la rencontre sur le score d'un but partout, le milieu défensif togolais a poussé le ballon de la tête dans les filets du but adverse. Le stade s'est soulevé pour saluer cette réalisation qui sonne comme une délivrance pour tout le groupe de l'Olympiacos. En effet, dominateurs dans le jeu, les Grecs se sont montrés plus dangereux en créant des occasions de but.

Pourtant mené avant la pause suite au but de Héber, les coéquipiers du Togolais vont égaliser par le truchement de Vadis Odjidja (66è). L'ancien marseillais marque son but dans les arrêts de jeu. Le match retour a lieu le 22 aout prochain.

Et tout le contraire pour Emmanuel Adebayor et ses coéquipiers. Le capitaine des Eperviers a pourtant réalisé un travail foncier mais n'a pu surtout empêcher le but du break du Franco-tunisien. Dans un mouchoir de poche, Eden Ben Yeder a repris un centre de Jesus Navas pour le 2-1.

Olympiacos: Kapino, Elabdellaoui, Romao, Retsos, Koutris, Gillet, Odjidja (79' Androutsos), Marin (75' Pardo), Carcela, Seba (65' Fortounis), Ben.