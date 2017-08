Togo: Tournoi Radio Sport fm - L'AS OTR et Agaza pour le bouquet final

Israël et l'Egypte reviennent en force en Afrique. Le premier Sommet Afrique-Israël aura lieu en octobre… Plus »

Démarré à tambour battant, le match a baissé d'intensité après quelques minutes, parce que les deux ne veulent pas prendre de risque. S'il est vrai que le club en face de l'AS OTR est un centre de formation, il faut aussi noter que ce sont ces joueurs qui ont éliminé une grande formation de première division, Dyto au premier tour. Gneni Sebabi et ses poulains se sont alors montrés très prudents au départ et ont essayé de conserver le ballon en milieu de terrain. Suite à une action menée sur le côté gauche, Agoro Biliali, met la balle sur orbite pour Akomatrsy Antony qui a bien ouvert son pied pour l'ouverture du score. Le résultat n'a pas bougé jusqu'à la fin de la première partie.

Revenus des vestiaires, les Portuaires ont réduit la marque, œuvre de Nassam Alassan mais la joie sera de courte durée puisque les joueurs de Tokoin vont mettre le troisième but, inscrit par Ouro Agoro Ismael, son doublé personnel et son 4è but en deux matchs dans la compétition. Il est bien parti pour soulever le trophée du meilleur buteur. A 3-1, les poulains de Ayivi Akuevi n'ont pu revenir au score jusqu'au coup de sifflet final. Agaza joue la finale contre les agents de l'AS OTR qui ont dominé les académiciens de CSJ Mounas en seconde rencontre.

