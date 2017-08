Congo-Brazzaville: Infrastructures - Les Tours jumelles de Mpila seront livrées en juillet 2018

Ici, les travaux sont presque terminés. Il ne reste plus que l'installation des équipements. Cette structure culturelle contient deux grandes salles multimédias , deux salles d'exposition et vente d'objets d'art , des salles de conférences pouvant contenir plus de 250 personnes, ainsi que des bureaux.

Lancés en juin 2015, les travaux de construction du centre commercial dit Tours jumelles de Mpila, à Chacona, avancent à un rythme satisfaisant. À ce jour, les travaux de gros œuvres sont terminés, l'entreprise chinoise Beijing Construction Engineering Group, adjudicataire du marché a déjà amorcé les aménagements intérieurs et la décoration. L'édifice pourrait être livré entre les mois de juin et juillet 2018.

