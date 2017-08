Tunisie: Quel apport à la relance économique ?

On ne peut faire que des estimations. Personne n'est en mesure de livrer des chiffres exacts. Les Tunisiens ayant… Plus »

Selon l'INS, la valeur ajoutée du secteur des industries non manufacturières a enregistré, au cours du deuxième trimestre 2017, une légère hausse de 0,2% par rapport à la même période de 2016 en raison de la baisse des industries mécaniques et électriques (IME) de 3,5%, des industries agricoles et alimentaires (IAA) de 1,5%, des industries chimiques de 6,3% et des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre( Imccv) de 7%.

En ce qui concerne le secteur des services marchands, qui représente 45% de l'économie tunisienne, il a enregistré, au cours du deuxième trimestre 2017, une progression de 4,3% par rapport à la même période 2016. Il s'agit, notamment, de celle relevée au niveau de l'activité des services des hôtels et cafés (7,6%) en plus de la croissance de 6,3% du secteur de transport de 6,3% en raison de la relance du tourisme.

Selon l'Institut national de la statistique (INS), ces deux secteurs ont réussi à réaliser des croissances respectives de 3,8% et 4,3% malgré une régression de 2% de l'activité industrielle en raison de la chute remarquable du secteur de l'extraction du pétrole et gaz de 14%.

