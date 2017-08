Tunisie: Un derby bien terne

USBG : Khalfaoui, Bellagha, Jemmali, Coulibaly, Yassine Boufalga, Jacob, Taboubi, Ouaili (Maâloul 55'), Chaibi (Ellafi 80'), Ben Salem, Mansour (Mannaï 46')

ESZ : Khemir, Mhaissi, Jaballah (Touati 68'), Boussif, Bhar, Khenissi, Chebli, Adala, Lahmar (Maâmer 68'), Bejaoui (Chelbi 86'), Maâroufi

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour assister au premier derby de la saison qui réunit deux représentants du gouvernorat de Médenine. Et ce derby-là a été long à démarrer. Peut-être bien survient-il un peu trop tôt, les deux ensembles, toujours en rodage, n'étant pas encore prêts. Un grand travail attend aussi bien Hakim Aoun côté local que Lassaâd Maâmer côté visiteur.

Beaucoup de nouveaux joueurs, des schémas qui restent à peaufiner, un manque de compétitivité s'agissant de la première sortie officielle de la saison, sans oublier la chaleur torride qui sévit au Sud-Est en ce milieu du mois d'août. Bref, tous les ingrédients pour faire de cette sortie une copie fade et monotone, ne tenant jamais ses promesses.

Jusqu'au dernier moment, l'USBG dut attendre en vain la qualification de Keita sur lequel il va compter énormément cette saison, à en croire le coach Aoun. L'effectif des deux parts est réduit. Et cela explique en partie pourquoi le derby a quelque part déçu malgré une timide embellie sur sa fin. C'est ainsi que le premier corner en faveur des Jaune et Noir arrive à la ...44e minute lorsque le keeper Montassar Khemir doit se déployer à fond pour renvoyer un corner «vicieux» du spécialiste Houssem Taboubi. L'ancien keeper korbien se blesse même sur cette action.

Il faut dire que le finaliste de la dernière édition de la coupe de Tunisie a péché au niveau de la percussion offensive, Houcine Mansour n'étant d'aucun secours, ce qui justifie son remplacement dès la reprise.

Une timide embellie

Le second half est sans conteste plus animé. Les locaux se réveillent de leur torpeur alors que les Sang et Or ne se croisent pas les bras et multiplient les contres. A la 75e minute, Ben Guerdane bénéficie d'une grosse occasion, mais il manque encore l'efficacité à Ben Salem.

A la 80', une belle action zarzissienne est conclue par une tête à bout portant de Yosri Adala, mais le solide ancien gardien bizertin Sabeur Khalfaoui sauve sa cage d'un but tout fait au prix d'une superbe parade. Deux minutes plus tard, sur l'autre front, la frappe croisée de Ben Salem fait crier au but.

Le derby devient même plus débridé et intéressant sur sa fin. Les attaques fusent de toutes parts. C'est ainsi qu'à la 87e minute, une incursion de Helmi Bellaghi voit celui-ci servir Ellafi qui centre à son tour en direction de Houssam Taboubi. Le heading de ce dernier s'écrase sur la transversale. Au grand dam du public local.

Quelques nettes occasions pour les Zarzissiens contre une frappe sur la transversale pour Ben Guerdane : voilà le résumé d'un match de début de saison plutôt terne et d'un niveau modeste.

Les deux protagonistes ont entamé la préparation très tard. Pour l'un et l'autre, le point est un moindre mal dans un contexte aussi difficile.