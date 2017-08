Tunisie: Des Cabistes fragiles, des Etoilés sobres...

Les visiteurs ont tout fait vers la fin de la première période mais ont manqué l'essentiel c'est-à-dire des buts. Alors que les Etoilés dominaient territorialement, les Cabistes usaient et abusaient de longues ouvertures en direction de Médina qui peinait, lui, à prendre l'avantage sur ses anges-gardiens.

«On a mis un peu de temps pour s'adapter au match et à l'adversaire dans un terrain artificiel. Mais fort heureusement qu'avec le temps, on a trouvé nos repères et on a imposé notre jeu», reconnaît Aymen Belbouli, le gardien de but étoilé.

Le moral fragilisé et le physique aussi...

Bien que subissant la loi de son adversaire, le CAB a eu, tout de même, des moments de lucidité tactique et aurait pu avoir raison de l'ESS après l'égalisation. Mais ni Médina, encore lui, ni Ben Ouannès n'ont su exploiter les occasions en or qui leur ont été offertes. Et à force de manquer des buts faciles devant un adversaire aussi aguerri, on finit par baisser les bras, voire s'avouer impuissant et donc vaincu. Le moral atteint, le physique n'a plus suivi la cadence imposée par l'ESS, ce qui a fait que les Etoilés ont pris la mesure du CAB. En outre, le coaching du staff technique étoilé a mis KO debout les «Jaune et Noir».

En effet, en cours de jeu en deuxième période, A. Chermiti remplace un défenseur, Boughattas et Slim Mezlini, un attaquant qui relaye un milieu défensif Kechrida ont mis davantage de pression sur la défense cabiste au point de prendre l'avantage à la 94' à la suite de cette tête de Rami Bédoui faisant, il est vrai, une échelle à un défenseur cabiste. Tout le monde a vu la charge de l'Etoilé sauf l'arbitre qui a accordé le but victorieux, «irrégulier», selon les présents.

«Sur l'ensemble du match, nous méritons la victoire. Le CAB nous a surpris d'entrée mais nous sommes revenus à la charge pour remonter d'abord notre handicap puis doubler le score. Il ne faut pas oublier que l'on joue en déplacement devant une équipe nommée CAB», affirme le keeper étoilé au terme de la rencontre. Au CAB, la déception se lisait sur tous les visages, joueurs, responsables comme supporters. Et il y a de quoi ! Après avoir mené au score pendant 68 minutes, laisser des plumes sur son terrain en fin de compte, la pillule est difficile à avaler. Il faut reconnaître que le CAB a flanché sur le plan physique vers la fin de la rencontre, ce qui a facilité la tâche à l'adversaire.

Et Lassaâd Dridi est le premier à être déçu dans le camp cabiste. «On a manqué de concentration sur les deux longs centres qui ont été à l'origine des deux buts adverses. C'est bien dommage de mener au score pendant un bon moment et perdre de cette façon», a-t-il déclaré à l'issue du match.

Nous ne terminons pas sans dénoncer cette agression de l'entraîneur-adjoint Jeddi sur Lassaâd Dridi alors que des palabres se déroulaient entre l'arbitre assistant et des joueurs cabistes.