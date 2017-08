Guinée: Labé - Deux femmes arrivent au sommet de l'éducation

Solidaire avec le peuple Léonais suite au drame survenu à Freetown et qui a fait des centaines de morts,… Plus »

En terme de souvenir, la postérité retient que des 16 IRE qui se sont succédé à Labé depuis 1965, M. Sangaré est celui dont le passage a été marqué par le plus de remous avec des mutations arbitraires à la baguette qui avaient soulevé de violentes manifestations découlant sur une mort d'homme en 2014 et une quasi longue paralysie du système éducatif.

Joint au téléphone , le DPE sortant Mamady Magassouba a aussi remercié Dieu de l'avoir permis de poursuivre l'aventure ne serait ce sous d'autres cieux, il s'est estimé chanceux de se voir reconduire alors que plusieurs de ses pairs ont été débarqués et met cette fortune à l'actif de Labé et ses collaborateurs qui ont facilité la tâche.

Pour ses premiers mots à la tête de la direction préfectorale Mme Diallo a remercié Dieu et toutes les personnes qui de près ou de loin ont concouru à sa promotion et a tendu la main à toutes les entités possibles pour l'aider à mériter la confiance du département.

En leurs lieux et places arrivent deux dames Madame Pierrette Toupou tout droit venue de la DPE de Macenta où elle était la numéro 1 et dame Aissatou Diouldé Diallo en service à la DPE de Labé et très connu dans le système .

Le département de l'enseignement pré universitaire a opéré des changements en son sein et plusieurs cadres postés à la tête des IRE et des Dpe sont concernés par la mesure.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.