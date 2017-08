Congo-Kinshasa: 3ème dialogue - L'UDPS non partante

Après avoir secoué dans tous les sens l'UDPS par la nomination de Samy Badibanga, suivie de celle de Bruno Tshibala à la Primature, c'est encore et toujours vers ce parti que se tourne la MP pour tenter un nouveau coup.

Cette fois-ci, la cible s'appelle Félix Tshisekedi. Dans l'espoir d'un 3ème dialogue, la MP espère retrouver un nouveau souffle en le plaçant à la Primature. Mais, le parti d'Etienne Tshisekedi a déjà annoncé ses couleurs : il n'est pas preneur.

On ne le dira jamais assez. La Majorité présidentielle est en train de tester de différents fers au feu pour prolonger le plus possible le mandat de son autorité morale à la tête de la République démocratique du Congo. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine, d'où est sorti Samy Badibanga, nommé Premier ministre en novembre 2016, s'inscrivait dans cette logique. Malheureusement, Samy Badibanga s'est révélé incompatible au schéma du glissement de la MP.

Le dialogue du Centre interdiocésain, piloté par la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) était censé corriger les imperfections du dialogue de la Cité de l'UA. Hélas ! Par la faute de la MP, l'accord politique, dit du 31 décembre 2016 qui en est sorti, a été torpillé dans tous les sens, jusqu'à la nomination, contrairement à son esprit et à sa lettre, de Bruno Tshibala, en remplacement de Samy Badibanga.

Si la MP a réussi à débaucher quelques cadres de l'Udps, aux fins de déstabiliser l'opposition, ce n'est pas pour autant qu'elle a désamorcé la crise politique. Le problème demeur entier. La double tentative de débauchage de Badibanga et Tshibala n'aura pas apporté grand-chose dans la mise en œuvre du schéma de glissement de la famille politique du chef de l'État. Ce qui explique actuellement l'idée de plus en plus répandue, dans ses rangs, d'un troisième dialogue. Comme toujours, la MP lorgne une fois de plus vers l'Udps.

Après Samy Badibanga et Bruno Tshibala, c'est Félix Tshisekedi qui est la cible prioritaire. Le modus operandi de la MP est bien simple. Il s'agit d'isoler Félix Tshisekedi du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, dont il est le président, en le faisant miroiter le poste de Premier ministre. Avec Félix Tshisekedi à la Primature, la MP espère engranger au moins deux ans de transition et sécuriser pendant la même période son autorité morale, le chef de l'État Joseph Kabila.

Nouvel assaut

Bruno Tshibala n'aura donc pas, de l'avis des ténors de la MP, la carrure de résister à l'usure politique. Politiquement périmé, la MP pense déjà à son remplacement. Tout s'est mis en mouvement au terme d'un message, lancé via twitter par Kudura Kasongo, ancien porte-parole du chef de l'État, aujourd'hui président d'un parti politique qui se réclame de l'Opposition. « De source sûre, Bruno Tshibala quitte la Primature fin septembre 2017. Félix Tshisekedi va lui succéder et conduire une transition de 2 ans », a lancé sans autres détails Kudura Kasongo.

La toile s'est emballée en même temps. De Bruxelles où il séjourne, en compagnie de Jean-Marc Kabund, secrétaire général de l'Udps, Félix Tshisekedi n'a pas tardé à réagir. Son tweet est sans équivoque : « Je veux que ce soit clair : je ne suis ni demandeur, ni preneur d'un poste de Premier ministre. La Kabilie qui est à l'agonie doit se sauver seule ». Sur le fil de son post, Félix Tshisekedi épouse le point de vue d'un commentateur, en indiquant que « la Kabilie doit couler seule ».

La position de Félix Tshisekedi a obtenu l'adhésion de son parti, l'Udps. Le porte-parole de l'Udps, Augustin Kabuya, s'est plutôt contenté à renvoyer Kudura Kasongo auprès de ses sources. « A ce que je sache personnellement, M. Kudura ne fait plus partie de la présidence. Ce qu'il a twitté, c'est comme s'il continue d'exercer les fonctions de Porte-parole de M. Kabila. Il faut lui demander de donner la source, sinon ce n'est pas responsable dès lors qu'il ne fait plus partie de la présidence de la République. L'Udps va réagir sur base d'une information avec une source connue et non cachée », a-t-il déclaré. Et de poursuivre sur un ton ironique : « Pourquoi chaque fois parler de la Primature pour l'Udps. Et pourquoi ne pas proposer la Primature à Joseph Kabila et la présidence à Félix Tshisekedi. Les gens en parlent et nous demandent comme si Félix Tshisekedi était né pour être Premier ministre et Kabila né pour être président de la République. Il faut inverser les données ».

Dans les milieux proches de l'Udps, la rumeur d'une possible nomination de Félix Tshisekedi au poste de Premier ministre est une pilule amère qui passe très mal. Des militants de l'Udps ne cachent pas leur dépit de voir l'Udps s'embarquer dans un 3ème dialogue avec un pouvoir qui a étalé toute la preuve de sa mauvaise foi depuis le dialogue de l'UA jusqu'aux pourparlers directs du Centre interdiocésain. « Si Félix acceptait cette énième manœuvre du régime, ça serait sa mort politique définitive. Tous les sacrifices consentis par feu son papa Etienne Tshisekedi pour l'éclosion de la démocratie en RDC ne peuvent pas être réduits à néant », a commenté sur la toile un des combattants de l'Udps.

Dans les rangs de l'Udps, le 3èmedialogue n'est donc pas à l'ordre du jour. Après avoir été roulée dans la farine au Centre interdiocésain, l'Udps se dit non partante dans tout projet d'un nouveau dialogue qui serait, de l'avis de tous, de trop. Même son de cloche au Rassemblement où une telle initiative ne serait plus la bienvenue. Réuni en bureau politique, hier mercredi, le G7 a d'ores et déjà exclu cette hypothèse, confirment des sources internes de ce regroupement politique, membre du Rassemblement.

Sindika Dokolo donne de la voix

Précurseur du nouveau mouvement citoyen, « Les Congolais débout », Sindika Dokolo n'est pas resté indifférent au nouvel appât à l'UDPS. Sans ambages, il a appelé Félix Tshisekedi à ne pas céder aux chants de cygne de la MP. « La MP fera un 3ème dialogue, tentera de rallier Fatshi avant décembre 2017. Il faut qu'il soit fort. Que tout le pays dise d'une voix : ça suffit », a-t-il écrit dans un tweet largement commenté sur la toile.

Mais, bien avant, soit en juin dernier, Sindika Dokolo avait déjà prévenu Félix Tshisekedi du projet qui se tramait autour de lui dans les officines de la MP. « Il faudra à Félix Tshisekedi de rester fort face à ce que sera la dernière offensive de charme du régime avant la fin d'année 2017 », avait-il alors twitté.

Le Rassemblement résiste, la MP en embuscade

Si le Rassemblement a promis de faire bloc pour barrer la route à toute tentative d'un nouveau dialogue avec la MP et ses alliés, ce n'est pas pour autant que le problème est résolu. Cela ne suffit pas non plus pour classer vite ce dossier. Bien au contraire. C'est le moment pour la Rassemblement de réaffirmer haut et effort son unité et sa cohésion autour de sa direction politique, incarnée par Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi.

Quid ? La MP ne va lâcher prise à l'échec de la première incursion. Elle va sûrement faire usage de tous les moyens à sa disposition pour réussir son coup. Sa cible prioritaire reste bien évidemment Félix Tshisekedi. Mais en ligne, c'est tout le Rassemblement qui est visé. En effet, le pouvoir n'a jamais digéré la naissance de cette plate-forme politique à l'issue du conclave de l'Opposition à Genval(Belgique) en 2016.

En soutenant à découvert la dissidence portée par Joseph Olenghankoy, la MP pensait fragiliser davantage le Rassemblement. Les faits lui ont prouvé le contraire. Plus que jamais, le Rassemblement demeure fidèle à la ligne tracée à Genval. Les débauchages dans ses rangs l'ont plutôt aguerri et aidé à consolider son unité. C'est donc cette flamme que Félix Tshisekedi doit maintenir, en s'appuyant sur l'expérience avérée de Pierre Lumbi.

Comme le lui rappelle si bien Sindika Dokolo, le peuple congolais, qui a fait le choix des élections, n'acceptera pas un 3ème dialogue, dont la seule et l'unique finalité est de renvoyer le plus loin possible les élections tout en prolongeant indéfiniment le bail de l'actuel locataire du Palais de la nation.