Congo-Kinshasa: Un synode pour mettre un terme au "glissement" de Mgr Marini à la tête de l'ECC

À entendre quelques délégués, ayant requis l'anonymat, il va falloir un renouvellement, c'est-à-dire un sang jeune. Or, parcourant la liste des prétendants susmentionnés, il n'y a pas parmi eux une nouvelle figure. Tous ont collaboré de loin ou de près avec les dirigeants actuels. Certains ont même été au cœur du système, car le sénateur Marini était plus préoccupé par les débats au niveau de la Chambre haute.

Plusieurs candidats sont cités sans que cela soit formellement exprimé par les concernés. Il s'agit de Bokundoa, actuel numéro un de la Communauté Baptiste du Fleuve Congo (CBFC), de Nyamuke et Milenge, respectivement 1er et 2ème vice-président de Marini, de Nkuye, sénateur et président de l'ECC dans le Kivu ainsi que Kakule pour ne citer que ceux-là. Probablement, d'autres ambitions cachées vont s'exprimer après jaugeage du terrain.

Ainsi, les élections du président et de ses deux adjoints vont préoccuper tous les délégués. Déjà, l'on évoque des tentatives de corruption. Aucune preuve n'est avérée jusqu'à présent. Toujours est-il qu'une élection, surtout à ce niveau, a toujours soulevé des passions de tous ordres et dans tous les sens.

