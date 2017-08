Congo-Kinshasa: Amicongo dans une zone de turbulences

La situation d'insécurité alimentaire en République Démocratique Congo devient de plus en… Plus »

Bref, si l'on y prend garde, le Conseil d'administration qui travaille en toute illégalité et usant des subterfuges politiciens pour se maintenir ainsi que la direction qui lui a fait allégeance risquent de conduire Amicongo à la poubelle de tous les canards boiteux du portefeuille de l'Etat. Personne ne rêve d'une telle éventualité. Il est temps que le tribunal de commerce se prononce sur cette affaire et que la redynamisation d'Amicongo devienne une priorité de toutes les instances du pays.

Grâce à cette décision courageuse, non seulement les déclarations d'exportation, particulièrement, ont augmenté. A la même occasion, Amicongo a eu également une activité rentable puisqu'à la suite de la gestion calamiteuse qui l'a caractérisée durant des années, Amicongo s'est dévalué en ne remplissant plus son objet social. Cette entreprise prometteuse ne vit plus que des loyers versés par des locataires de son empire immobilier objet de convoitises en tous genres.

La florissante Amicongo réputée, il y a quelques années, pour sa maîtrise du transport maritime en RDC n'est plus que l'ombre d'elle-même. Cela, à cause de la paralysie de son fonctionnement à la suite de la non-conformité aux règles de l'Ohada.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.