Congo-Kinshasa: Revue finale des initiatives à résultats rapides - La réalisation de jalons estimée de 75 à 100%

Les réalisations à 100 jours de la mise en œuvre des Initiatives à résultats rapides (IRR) par la communauté des pratiques de gestion axée sur les résultats de développement (Cop RDC) sont positives. L'atteinte des objectifs des performances varie entre 65 à 100%.

Sous l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement, à travers le secrétariat de l'AfCop, les résultats obtenus des initiatives à résultats rapides (IRR) par la communauté des pratiques de gestion axée sur les résultats de développement (Cop RDC) après 100 jours (de mars à août 2017) sont satisfaisants. C'est ce qui découle de la tenue de la revue finale qui a regroupé pendant deux jours à Kempinski Hôtel Fleuve Congo à Kinshasa, toutes les équipes IRR.

« La réalisation de jalons est estimée de 75 à 100% ; l'atteinte des objectifs des performances des différents IRR varie entre 65 et 100% ; les changements obtenus dans la mise en œuvre des IRR sont, notamment, l'éveil des consciences de tous les membres des équipes de changement, le respect du temps dans la mise en œuvre des activités, la mutualisation des synergies entre les membres, les bonnes pratiques partagées entre les membres des équipes, les coachs et les leaders stratégiques et politiques », a indiqué la secrétaire générale au Plan.

Elle a, à cet effet, recommandé à tous les acteurs de veiller à la pérennisation et à la consolidation des actions IRR. C'est dans cette logique que les leaders stratégiques ont pris des engagements manifestes pour la mise en œuvre des IRR au sein de l'administration publique et pour la performance de la chaine de la planification, suivi, transparence budgétaire des programmes d'investissement public.

Des équipes appliquées à la gestion de progrès

Pour rappel, dix équipes provenant des ministères du Plan, de la Coopération régionale, de l'Energie, des Petites et moyennes entreprises, du Genre, Famille et Enfant, de la Santé, de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel et de l'Intérieur ont participé à l'élaboration des IRR.

Et du 1er au 100ème jour, les équipes se sont appliquées à la gestion de progrès tout en ajustant le besoin. Les IRR ont été choisies à partir des priorités et défis identifiés par le leader dans son secteur d'activité. Dans l'ensemble, toutes les équipes se sont approprié convenablement le processus et la méthode en dépit de difficultés, notamment, la non-disponibilité des décideurs politiques, la faible mobilisation des appuis externes, les procédures administratives assez longue mais incontournables.

A l'IRR/Petites et moyennes entreprises, par exemple, la mission a parcouru deux communes cibles, à savoir Kasa-Vubu et Mont-Ngafula pour recueillir les informations sur les perceptions illégales opérées auprès des PME/PMI, sensibiliser les agents et fonctionnaires communaux ainsi que les promoteurs des PME/PMI au civisme fiscal et au patriotisme et ranger les PME en groupes d'intérêt économique par secteur d'activités et en comités de relais dans les quartiers où sont exercées les activités.

Le rapport de la mission qui établit la performance consolidée avec la réduction de 100 à 30% des perceptions illégales opérées auprès des PME, devra permettre à l'autorité de tutelle de répondre favorablement aux attentes des promoteurs des PME sur les perceptions des taxes, impôts, redevances dus à l'Etat.