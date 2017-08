Congo-Kinshasa: Peine perdue

La situation d'insécurité alimentaire en République Démocratique Congo devient de plus en… Plus »

L'on comprend maintenant les raisons pour lesquelles certains politiciens se battent bec et ongles pour des arrangements pouvant les amener au pouvoir. Ils ne visent rien d'autre que leurs intérêts, reléguant au second plan l'intérêt général. A ce stade, seule la tenue d'élections peut aider la RDC à ouvrir une autre page de son histoire.

Le peuple congolais ne veut plus de dialogue à l'issue desquelles il sort perdant. De la cité de l'Union africaine (UA) au Centre interdiocésain de Kinshasa, rien n'a été résolu. Un précédent qui laisse un goût amer dans la bouche du souverain primaire d'autant plus que la plupart de ceux qui ont prétendu parler au nom du peuple se sont retrouvés à la mangeoire.

Que cela soit vrai ou faux, le fameux rapprochement dont parlent certains ne concerne en rien le peuple congolais lassé par des « dialogues » et autres conciliabules initiés dans le but de divertir.

L'opinion assiste, depuis quelques jours, à des « rumeurs » faisant état d'un possible rapprochement entre l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et les proches du chef de l'Etat, autorité morale de la Majorité présidentielle (MP).

