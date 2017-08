Cameroun: Hélène Kenmegne, nouveau directeur communication de la Sabc

Aujourd'hui, pour avoir été à l'ombre de la machine qui a produit ces acquis, Hélène Kenmegne a plusieurs défis à relever. Elle va certainement tirer avantage de sa bonne connaissance du groupe pour renforcer l'écoute et la prise en compte des préoccupations personnelles des employés pour une réussite collective. La Dircom qui est déjà au travail, parle peu, mais reconnait que l'équation porte sur « la fierté d'appartenir à la grande famille Sabc composée de Socaver, la Smc Tangui et Les Brasseries du Cameroun ».

En effet, plus qu'une simple entreprise brassicole, le groupe Sabc revendique 6000 salariés, 60.000 emplois dans la distribution, 12.000 emplois dans la sous-traitance avec 250 Pme locales, 1500 fournisseurs locaux, 1500 emplois offerts dans le domaine du transport logistique avec 50 entreprises locales. Sans compter l'importante contribution du groupe au budget de l'Etat au titre des impôts et diverses taxes. L'entreprise citoyenne, « un ami de 70 ans », s'est illustré par son implication active dans le secteur de l'éducation, avec ses célèbres bourses.

En réalité, aux plans interne et externe, Hélène Kenmegne doit, aujourd'hui plus qu'hier, promouvoir l'image du groupe Sabc, « une mastodonte, un écosystème agro-industriel intégré, performant, et surtout citoyen, au service du développement ».

